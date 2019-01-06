【2019飲食趨勢】芝士奶蓋、人造肉　8大飲食潮流錫紙烹調都有份

不經不覺2019年都快過了一個星期，到底新一年有甚麼飲食趨勢呢？紐約時報早前就整理了今年的飲食流行趨勢預測，不少港人喜歡的食物都榜上有名，為了避開之後的排隊潮搶購潮，或者是測試一下自己有幾「潮」，就最好是先快搶一步，立刻跟著清單試試。

總括而言，今年的趨勢都是以健康的飲食習慣作主導，特別是有助恢復精力的食物。不過，值得留意的是，雖然說是推崇健康食品、打著健康的旗號，但一些高脂肪的食物都受到追捧。而在餐飲業方面，餐廳的透明度已經不止再局限於餐牌上的食物成份，消費者亦都會注重食物背後的故事，甚至是餐廳員工、農夫和動物的福利等。

餐牌背後食物的故事陸續引起食客的關注。(gettyimages)

而在食材方面，其實都和2018年的大熱相似，不過就有一點小改動，或者是2018年大熱食物的變種版，按圖看2019年5種大熱食物（排名不分先後）：

萵筍：又名春菜、生筍，略帶苦味但味道清新，有清熱、利尿之效。通常會用瘦肉快炒或涼拌。其實之前都有流行過吃小寶石萵苣，不少餐廳都喜歡用小寶石萵苣入饌，放在沙律中。不過據紐約時報所說，小寶石萵苣的熱潮已經到了飽和的階段，不少大廚都建議大家可以轉試吃萵荀筍。(gettyimages)

除了食材方面，即使是減肥飲食法煮食法都有所分析，按圖即看2019年熱門飲食法：

生酮飲食法：在短短六個月之間，在Pinterest生酮飲食法的搜尋率已經升了337%，絕對是近年的大熱飲食法。不過，這種強調高脂肪，低碳水化合物的飲食法一直都備受爭議，最好要在專業人士的指導下才好試。(gettyimages)

不知道2020年的飲食趨勢又會否有任何意想不到的改動呢？

資料來源：The New York Times