【銅鑼灣】台灣過江龍熱賣髒髒包爆漿珍奶包　藍芝士奶蓋香港限定

來自台灣的Sharetea，很多人都飲過，但原來它有台灣還有另一條副線，主打高級的手工烘焙軟包，而飲品也並非用粉沖的預泡茶，每杯在專利萃茶機即製，天然而新鮮。走高級路線豈不是很貴？也不算，如每日限購的爆漿珍奶軟歐也只是$15一個，比臉還大的髒髒包則是$35。 攝影：黃寶瑩

有時很怕去連鎖麵包店買麵包，因為讀書時期食麵包作早餐，咬開竟然可以空心的，有如吃了陣風落肚。今次來到Share le Pain，人人都知Share是「分享」，而"le Pain" 在法文則是「麵包」之意，由於是法文，因此"Pain"發音也不同於「痛」的英文，讀音大約為"Pan"（粵音：攀）。麵包店上月起正式登陸銅鑼灣後，元朗及旺角分店亦即將開業。

此店主打純人手製作的歐式軟包，其酵母大有來頭，是自家培植的「貴腐酵母」——「貴腐」名字取自貴腐葡萄酒中的甜酒之王，產量少所以彌足珍貴。這種酵母用上頂級有機白葡萄乾，並且於恒溫無污染培菌室由專人培養，經歷9天方能用來製作麵糰。

Share le Pain的麵包架上擺著琳瑯滿目的麵包，店舖裝潢以簡約為主。

講到哪種包必試，首推是早前在內地和台灣很火紅的「髒髒包」，網民覺得吃到滿嘴都是粉就最過癮，記者不能理解，反正味道才是重點。原來髒髒包在台灣甫推出時，吸引大批人爭相排隊，最高峰時日銷千件，就連天后李玟（CoCo）都是捧場客！

髒髒包共有3個口味，左起是朱古力味、抹茶味和士多啤梨味，每款的餡粒都不一樣，而且超大個，下文會再作詳細介紹。

李玟也曾光顧台北東區的分店，一口氣買了6個髒髒包。（圖片來源：李玟粉絲專頁）

事前讓記者最期待的，反而是爆漿珍奶軟歐，由這間店獨創，換言之是煙韌的珍珠作為麵包餡料，這個包充滿著茶味，原來在貴腐酵母麵糰中，還加入了店方以原葉即磨的頂級台茶18號紅玉茶粉，大概是將一個包轉化成可以吃的珍珠奶茶吧？

爆漿珍奶軟歐 $15 | 這款包每日只會出爐一次，在正午12時，限量200個，而且每人只限購買4個。

按下圖睇更多Share le Pain獨有的特色麵包詳細介紹。

+ 6 + 5 + 4

除了包點之外，茶飲也絕不遜色。隨著一間又一間茶飲店在香港「遍地開花」，港人對茶飲的要求也越來越高，不再滿足於由茶粉或水果味糖漿溝出來的劣質飲品。Share le Pain的飲品即叫即製，即是如何呢？坊間不少茶飲都是長時間放置於保溫茶筒，但浸久了就會影響味道。這裡所採用新一代萃茶機沖製，提升茶飲狀態。

這個萃茶機配合專利研發的專屬萃茶程式，以控制溫度、水量和壓力。（餐廳提供）

按下圖睇其他茶飲的簡介及價錢，其中一款更是香港限定！

茶飲由專員即時沖泡，用的是來自台灣各縣市及其他國家的上等茗茶。

+ 4 + 3 + 2

Share le Pain

地址：銅鑼灣世貿中心207-208號舖

電話：2328 0178