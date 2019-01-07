【觀塘半自助晚餐】新酒店$400生蠔龍蝦任食　主菜乳豬羊架三文魚

觀塘，愈來愈熱鬧，什麼美食小店米芝蓮都有，但酒店自助餐餐廳，這裡還是區內第一家。早午晚餐現只供應自助餐或半自助餐選擇。任吃即開愛爾蘭或法國生蠔、波士頓龍蝦、阿拉斯加長腳蟹、澳洲青口、法國鮮蝦、三文魚、油甘魚、帶子等刺身，還有各款沙律和甜品……主菜則共六款選擇，款款由星級大廚兼老闆主理，每人還奉送燉湯一盅，當天是花膠冬菇燉雞，原價$468，新張期內85折優惠，四百元，單是主菜和燉湯已值回票價！ 攝影：鄒家鳳

自助餐最多人關心便是有沒有生蠔，即使半自助餐也供應了法國生蠔和愛爾蘭石蠔。

觀塘，近日多了一座新酒店Holiday Inn Express智選假日酒店，座落於巧明街AIA大樓對面。一樓的餐廳Walter Bistro Buffet & Bar主廚兼老闆樂君平師傅，是法國米芝蓮一星餐廳BriKetenia香港分店的行政總廚，獲邀到酒店經營高級自助餐餐廳，對於樂師傅來說也是一項挑戰，要質要量又不能貴！除了食物質素，對擺盤也有要求，例如三文魚串燒的串燒架設計，便是專誠訂做回來，讓大家打卡，但二人分量才會以此上桌。

按圖看清必食主菜及任食回本之選：

主菜：法式香烤乳豬配薯蓉及小甘筍。採用西班牙豬隻，先以文火慢烘至外皮脆卜卜，肉質仍保持嫩滑，非常Juicy，旁邊的薯蓉也非常軟滑。是主菜首選推介！

+ 7 + 6 + 5

晚餐主菜包括：

1 烤澳洲羊架伴新薯及新鮮時蔬

2 三文魚串燒伴炒薯仔及意大利瓜

3 香煎帶子伴野菌芝士黑松露醬意大利飯

4 油封法國鴨腿伴南瓜蓉及法國玉豆

5 法式香烤乳豬伴薯蓉及小甘筍

6 M6級和牛肉眼扒伴小甘筍及忌廉焗薯（加$100）

6款主菜中，我嘗了3款，3款都不負眾望，尤其法式香烤乳豬，選用西班牙豬隻，肥瘦適中，皮脆肉嫩。除了生蠔、刺身、主菜，每款精緻甜品小吃，我都幾乎試過，哪樣最令人回味？

按圖看清各款甜品小吃：

存放雪櫃中有的甜品，有朱古力撻和鮮果撻，有士多啤梨、藍莓、紅桑子口味。

+ 6 + 5 + 4

按圖看其他沙律、冷盤、熱葷選擇：

+ 10 + 9 + 8

餐廳還用上女生最愛的tiffany blue作主調，落地大玻璃，大大個玻璃球吊燈，最啱打卡。

Walter Bistro Buffet & Bar

地址：觀塘巧明街97號香港九龍CBD2智選假日酒店1樓

電話：6900 0502

價錢：自助午餐$218、半自助晚餐$468

優惠：半自助晚餐由即日起至1月31日，可享85折優惠，另加一服務費。

午餐主菜選擇：

1 大燒烤菇伴羊芝士、番茄及薯蓉（加$30）

2 油封法國鴨腿伴南瓜蓉及法國玉豆（加$50）

3 烤燠洲羊架伴新薯及新鮮時蔬（加$50）

4 法國鯛魚伴帶子及普羅旺斯雜燴（加$60）

5 香煎帶子燴意大利飯伴野菌及蘆筍（加$60）