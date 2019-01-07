【鹹蛋苦瓜食譜】苦瓜除苦味有秘訣　$17就能做到鹹香下飯家常菜

不知道正在看這篇文章的你，到了愛吃苦瓜的年紀沒有？全因陳奕迅的《苦瓜》，大家都知道了其別名叫「半生瓜」，歌詞還提到：「那意會著它的美年輕不會洞察嗎？」或許少年時大家都怕了他的苦，漸漸地就發現那種感覺叫做「甘」，記者都經歷過那階段，後來首次主動去夾一片苦瓜來吃，是在沖繩菜館吃到苦瓜炒豬肉。若然你都怕吃苦瓜，又心思思想試的話，這道「鹹蛋苦瓜」絕對是初接觸苦瓜的入門菜式。 攝影、攝錄：李賢華、王夕子 剪接：王夕子

之所以說這道菜是「入門菜」，皆因鹹蛋味較重，相對更能掩蓋苦瓜苦味，而且以下會提供5個方法除走苦瓜的苦味，吃起來實在不太苦呢！最後，就是這道菜成本低，1條苦瓜$10，鹹蛋2隻更是$7，加起來都不用$20！

苦瓜的苦味來源是瓜囊和瓜籽，所以想去除苦澀味，有以下方法：

（1）只需用一隻鐵匙將苦瓜刮乾淨就好，就連同白膜都要刮清。

（2）另外切苦瓜通常會打斜切片，很多人都說這個方法都能去苦，縱然找不出箇中根據，不過既然習慣了，就繼續斜切下去。

（3）以鹽醃苦瓜，醃完會見到被鹽吸出的「苦水」，只消倒掉苦水，並用清水沖洗，苦味便會減幾分。曾經看過台灣名廚阿基師的節目，他會把鹽和苦瓜一同放進密實袋，再徹底搖勻，也是另一個做法。

苦瓜加鹽，均勻醃好再倒掉苦水也是一個除苦味方法。

是次記者用了以上3招來去除苦味，另外再提供多2個坊間流傳的方法，有興趣可參考：

（4）在烹煮前先略略灼一下苦瓜，但注意別灼太久，以免影響口感或變黃。

（5）此外可將苦瓜浸泡在冰水，有指這樣除了去苦之外，更能使苦瓜變爽口。

煮鹹蛋苦瓜有人只取鹹蛋黃，但基於不想浪費，我鹹蛋黃、白都用到，說實話，光吃鹹蛋白實在比較鹹，可以酌量減少分量，或是拌飯來吃就剛剛好！

鹹蛋苦瓜食譜

健康小貼士：

苦瓜含多種營養素，當中的維他命C更是冠絕瓜果類。苦瓜當中的氨基酸能增強人體免疫力，再加上苦瓜獨有的苦瓜鹼等，兩者都能抑制腫瘤生長，如降低患胃癌、腸癌、乳癌及子宮頸癌的機會。不過苦瓜本身較為寒涼，不能一次過吃太多，否則或會腹瀉。

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