【提子營養】四大顏色功效各不同　防皺護眼抗疲勞該選哪款？

提子是漿果類水果，主要有4色，各有不同的營養秘密，想提高某種營養吸收，下次吃提子，不妨針對性地吃某種顏色。 例如想看來青春一點，想護眼保護視力或提振精神，應該吃哪一種顏色的提子最好？

提子四季也有生長，可以生產出五花八門的食品，紅白酒、提子乾、果醬及果汁等。據中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚，提子可滋養肝腎之陰，改善腰腿痠軟無力、風濕性痠痛等症狀。當中以紫色提子的熱量最高，每100克約有80千卡，比青綠色提子多20千卡左右。

吃提子連皮吃營養更豐富，只要清洗乾淨，便不用過分擔心塵垢及農藥殘留問題，可參考【入廚貼士】點洗提子藍莓蠔仔？ 一招將灰塵農藥黑泥通通洗掉。提子皮的營養包括白藜蘆醇，它具降血脂、抗血栓、預防動脈硬化等作用。另外單寧，可抗過敏、延緩衰老、增強免疫及預防心腦血管疾病。

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提子常見的顏色有青、紅、黑、紫4種顏色，不同顏色的提子有不同的好處，想加強補充或提升想要多吸收的營養，可以嘗試針對性地吃某種顏色的提子。

按圖參考青、紅、黑、紫色的提子，它們各自的功效和營養價值：

最後，建議大家未吃的提子不要先沖洗，把它們放到保鮮袋或用紙袋裝好防止果實的水分蒸發，然後放入雪櫃。在保鮮袋上刺幾個小孔，方便提子可以在袋中保持透氣，避免水氣積聚，使水果腐壞。當然，最好盡快食用，避免影響風味。

資料來源：

台灣康健雜誌202期