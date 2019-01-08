【西湖素牛肉羹食譜】質感高仿免治牛　簡單家常菜鮮滑可口

當參考簡單食譜，西湖牛肉羹常常出現。聽來美麗的名字，做法實在非常顯淺。 素食版的西湖牛肉羹同樣是鮮味可口，植物牛肉與真牛肉的質感不相伯仲，而且健康又環保。 攝錄：劉晴、王夕子 攝影︰劉晴、尹嘉蔚 剪接：王夕子

素食世界已經沒有甚麼不可能，高仿的「植物肉」被視為2019的飲食趨勢，愈來愈多餐廳加入提供植物肉的行列，自己曾經到矽谷採訪植物牛肉的合成過程，或者「人造」的肉令人忐忑，又或與「化學肉」扯上關係。眼見植物牛肉的材料，主要由天然成分小麥蛋白、薯仔蛋白、椰子油、蒟蒻、粟米糖膠及血紅蛋白組成。（了解植物肉更多：【植物肉】直擊三藩市總部生產真相 人造牛救地球味道行先！）其質感與真肉相像，烹調時按個人喜好加調味料帶出想要的味道。故此植物肉可以成為煎漢堡扒、炒肉鬆、蒸肉餅及做湯羹中的免治肉。

西湖素牛肉羹，植物牛肉大可以入饌成東方的菜餚，代替真牛肉，做法並沒有兩樣。假如喜歡芫荽香的人不妨多添芫荽。

此道西湖素牛肉羹，以素菜做葷菜，仿江南地區傳統杭幫菜西湖牛肉羹而成。西湖牛肉羹香滑可口，常被作為席前潤喉開胃的湯羹。葷菜版的材料包括牛肉、雞蛋、冬菇及芫荽，材料不多，做法快捷容易，是深受歡迎的家庭菜。至於素菜版，西方生產的植物牛肉大可以入饌成東方的菜餚，代替真牛肉，做法並沒有兩樣。假如喜歡芫荽香的人不妨多添芫荽，令湯羹的香氣更濃郁，更讓人食指大動。

西湖素牛肉羹食譜

健康小貼士：

植物牛肉的成分包括：水、小麥蛋白、椰子油、馬鈴薯蛋白、天然香料、血紅蛋白（豆血紅蛋白）、酵母提萃物、鹽、蒟蒻、粟米糖膠及大豆分離蛋白。 植物牛肉的營養包括：蛋白質、各項維他命（B1、B6、B120、C及E）、鋅及葉酸。鐵和脂肪含量與真免治牛肉相約，膽固醇為0毫克。

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食譜 西湖素牛肉羹（煮） 材料 素牛肉約200克、油1茶匙、糖1茶匙、鹽1/4茶匙、豉油2茶匙、粟粉1茶匙、紹酒1湯匙、腐竹適量、芫荽適量、上湯500毫升

湯調味料：糖1/2茶匙、鹽1/4茶匙、胡椒粉少許 做法 1.將油、糖、鹽、豉油及粟粉拌勻素牛肉。 2.熱鍋下油，用中大火炒開素牛肉。 3.加紹酒及上湯（可蓋起）煮滾，然後加糖、鹽及胡椒粉拌勻。 4.加腐竹煮熟，熄火最後加芫荽拌勻完成。

營養參考資料：

impossiblefoods.com