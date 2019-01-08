【軒仔與他的產地】張敬軒重遊廣州嚐美食！回味炭燒腸粉鳳凰奶糊

張敬軒日前於TVB播出的特輯《軒仔與他的產地》，軒仔除了在節目中首度公開位於薄扶林玫瑰邨的百年大宅外，還到訪他的出生地廣州，帶各位遊覽他小時候居住的區域和常吃的美食，當中有章子怡都吃的炭燒腸粉，還有廣州人常吃到的鳳凰奶糊。 圖片來源：《軒仔與他的產地》節目圖片

軒仔帶陸浩，到訪他的出生地廣州，帶各位遊覽他小時候居住的區域和常吃的美食，當中有章子怡都吃的炭燒腸粉，還有廣州人常吃到的鳳凰奶糊。

推介1：街坊價$5足料炭燒牛肉腸粉

軒仔首站帶陸浩吃的炭燒腸粉，腸粉店位於芳村區，是軒仔之前錄音做音樂的地區。大排檔最出名炭爐燒腸粉，其牛肉腸粉傳聞軒仔連吃四碟，足料又好味，價錢非常親民，$5一大碟，抵食！

按圖睇「炭燒牛肉腸粉」特色及其他美食！

陸浩更指，章子怡都有捧場吃腸粉。

+ 3 + 2

老蔡美食

地址：廣州芳村區山村路23號

推介2：越秀區老字號甜品店 主打鳳凰奶糊

軒仔推介的這間老字號甜品店，位於越秀區文明路，這條街又名「糖水街」，因為這路上有多間甜品店，當中有名的有百花甜品和玫瑰甜品。而今次軒仔就帶陸浩到百花甜品吃糖水。

舖頭主打手工甜品，已經開業30多年，是區內的老字號地道甜品店，軒仔與陸浩就吃了這裡的主打甜品，鳳凰奶糊。

按圖睇「鳳凰奶糊」特色和該如何進食：

軒仔推介的這間老字號甜品店，帶陸浩吃廣州有名的鳳凰奶糊。

+ 4 + 3 + 2

百花甜品店

地址：廣東省廣州市越秀區文明路210號

電話：020-83846324