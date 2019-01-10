【香港薯條】街坊熱捧傳統港式小食店　外脆內軟下午茶之選

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撰文：我係薯條控

不用30塊就可以買到連飲品的套餐（作者提供）

話說嘉寶小食的葵涌總店終於重新開張了！但在開張試業這一星期，每日都是在太陽下山前就關門，可見大家都非常捧場！薯毛毛趁着放假，就看看他們重新開張後的食物質素如何！

葵涌總店的薯條跟尖沙嘴分店一樣，都是用上同一款的粗薯條，炸出來亦都做到外脆內軟，溫度亦都夠熱。不過，可能是試業的關係，隔油方面略嫌不足。因為放住薯條的紙袋是傳統港式快餐店的紙袋（薯毛毛表示鍾意尖沙嘴那款紙袋！很有嘉寶小食的特色呀！）一旦隔油做得不夠好就會完形畢露。但是，亦都是正正因為正值試業期間，薯毛毛見着他們已經忙不開交，薯毛毛表示都會收貨了！