【香港薯條】街坊熱捧傳統港式小食店　外脆內軟下午茶之選

有一港式小食店在葵涌的總店重新開張，光是試業就已經捧場客不絕，這次帶大家看看食物質素如何！
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撰文：我係薯條控
不用30塊就可以買到連飲品的套餐（作者提供）
話說嘉寶小食的葵涌總店終於重新開張了！但在開張試業這一星期，每日都是在太陽下山前就關門，可見大家都非常捧場！薯毛毛趁着放假，就看看他們重新開張後的食物質素如何！
葵涌總店的薯條跟尖沙嘴分店一樣，都是用上同一款的粗薯條，炸出來亦都做到外脆內軟，溫度亦都夠熱。不過，可能是試業的關係，隔油方面略嫌不足。因為放住薯條的紙袋是傳統港式快餐店的紙袋（薯毛毛表示鍾意尖沙嘴那款紙袋！很有嘉寶小食的特色呀！）一旦隔油做得不夠好就會完形畢露。但是，亦都是正正因為正值試業期間，薯毛毛見着他們已經忙不開交，薯毛毛表示都會收貨了！
評分：
薯條Size🍟：粗薯條
價錢💰：$12（跟Burger的話就 +$13，更會配飲品）
賣相📷：3.5/5（跟尖沙嘴分店是印有自己Logo嘅的紙袋相比，葵涌總店的包裝上略嫌不足）
薯條質素🌟： 4.5/5（粗薯條，夠熱，炸得外脆內軟，但隔油方面略嫌不足）
醬汁/調味🍯：3.5/5（只有茄汁，但任加，試業期間他們的Shake Shake粉暫停供應）
性價比💸：4.5/5（以港式快餐店來說很划算了）
總分💯：16/20
選擇性質：Tea Time
試業的葵涌總店（作者提供）
現在奠涌總店在中午12點半開始營業，薯毛毛當日12時半去到，整間店都是滿滿的客人了，熱捧程度不是說笑。雖然現在只是試業，但捧場客多到不得了！那天薯毛毛下單到上菜，大約都需要20分鐘左右。相信這陣熱潮還多需一段日子才能消化到！
【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《今日薯條睇真D》 — 第九十九集」】
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