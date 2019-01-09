【打工仔e肚仔日記】葵涌街市高質日菜小店！主打軟綿綿靜岡蒸蛋

葵涌不只有廣場逛街掃平貨，周邊都有不少高質小店，甚至街市都有臥虎藏龍食店。這間日本菜館，主打軟綿綿的梳乎厘蒸蛋。不像中式的蒸水蛋，也不像日式的茶碗蒸，而是超鬆軟，入口融化的蔬菜蒸蛋，煮蛋都如此花心思，於坊間少見。

老闆佐藤紀匡，於2004年來港，曾任日本菜館總廚，後來自己出來創業開餐廳，還選了在熟食中心設店。小店位置不算起眼，但勝在租金平，地方乾淨，都有不少捧場客。

客人願意到熟食中心尋寶，是因為其菜式有特色，以蒸蛋為例，不像坊間常吃到的玉子燒，而是透過蒸焗出來的梳乎厘蒸蛋，入口很鬆軟。除了蒸蛋，茶漬飯也是日菜常見菜式。昆布湯配合日本米，再灑上三文魚碎，鹹香鮮味，有家的溫暖感覺。

按圖睇獨特蒸蛋與其他菜式製作方法！

靜岡蒸蛋$42。

+ 7 + 6 + 5

満足食堂

地址：新界葵涌和宜合道24號和宜合道熟食市場C6

營業時間：星期一至二、星期四至日 12nn-3pm；6pm-10pm；星期三休息

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