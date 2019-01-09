【LINE FRIENDS】LINE主題餐廳登陸香港機場　多位主角陪你食漢堡

LINE FRIENDS的版圖越來越大！繼一連串的LINE Store陸續在香港各區開幕後，LINE FRIENDS一眾角色日前更正式登陸香港國際機場，與餐飲品牌合作，推出各式食品，讓旅客等上機之際，都有Brown、Cony、Sally及一眾卡通人物陪住。餐廳供應漢堡包、飯類、炸物拼盤等，除了與一眾角色齊齊用餐之餘，也別忘了在各個打卡位影相！ 攝影：黃寶瑩

雖然LINE主題商店在香港越開越多，但就算之前新店開張，都只有飲品及雪糕等供應，並冇其他熱食或小食供應。不過，BITE&BITE with LINE FRIENDS昨日已經進駐香港國際機場離境禁區，即是甚麼？就是LINE FRIENDS主題餐廳呀！

原來這間餐廳是目前世界上唯一讓客人一邊與LINE FRIENDS欣賞機場靚景、一邊享用美食和等上機的地方，內有大約60個座位。抵達餐廳門口立刻見到捧住漢堡包，毛茸茸的Brown在歡迎大家，旁邊還有廚師打扮的小雞Sally，入到餐廳更會見到Brown、Choco（Brown的妹妹）、青蛙Leonard等坐在座位上「陪食」，即使是一個人旅行，都馬上變得不孤單。

請按下圖欣賞7大打卡位！

大家拍照時，可以依偎在托腮Brown的身旁，跟它排排坐。

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相信大家最關心的，是這首間LINE主題餐廳究竟吃甚麼，其實它以韓式及西式食品為主，亦加入了港式元素，包括：菠蘿油、港式奶茶等，另外亦有9款BITE漢堡、7款飯、逾10款飲品等，胃口大的朋友索性來一客BITE&BITE拼盤，一次過食齊漢堡包、炸雞和薯條好了。

請按下圖睇各種食物及價錢（附完整餐牌）。

這裡的食品種類，由西式快餐、韓式蓋飯到港式小食都有。

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餐廳的其中一角是LINE FRIENDS精品店，售賣的精品不僅有座枱燈、毛公仔、電腦袋及文具等，更有許多旅行必備的產品，如：行李牌、毛毯、旅行儲物袋等，但記者最需要的就是頸枕，方便坐長途機時好好睡一覺，不必睡到肩頸痛。

貨架上有琳瑯滿目的LINE FRIENDS產品，可愛與實用兼備。

BITE&BITE with LINE FRIENDS

地址：香港國際機場中場客運廊第七層7MC200及7MC214舖（近201-230閘口）

電話：2467 0308