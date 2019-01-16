【食物解碼】點解買包薯片空氣佔足七八成？除咗方便運輸仲有…

「我買了一包空氣，裏面附贈幾塊薯片（洋芋片）」這句網路流傳已久的笑話，相信大家都曾親身感受過：在超市拿起一包包的薯片，卻因龐大的體積讓購物袋沒裝幾包就滿了，回到家後興致勃勃地打開一看，只感受到四散的空氣以及幾塊薯片，瞬間覺得心裏有一陣冷風吹過，人生真是空虛。許多人認為這都是廠商的陰謀，想用滿滿的空氣來掩飾裏面只有少少的薯片，其實這個說法並不完全正確，因為少了裏面的空氣，你買回家的薯片可能早就碎成一片片！ 文：黃宜稜／食力

密封包裝的發明 是為了保護薯片別變質

首先來說說薯片早期的包裝，薯片最初記載於1817年英國與美國的暢銷食譜《The Cook's Oracle》，而在1953年美國一間餐廳有顧客抱怨薯條吃起來太硬又太厚了，廚師只好試着把薯仔削成薄片，不料卻大受歡迎，許多餐廳也開始跟進販售薯片。不過當時薯片只限於在餐廳販售，直到薯仔削皮機被發明，才促使薯片開始大量生產。

按下圖看在密封包裝尚未被發明的年代是怎樣保存薯片的▼

氮氣充填的技術面世 讓食品的運輸更加便利

不過上述的密封包裝，並無法有效地減少薯片受到碰撞、擠壓而碎裂的情況，直到氮氣充填的技術出現。氮氣充填的做法就是在包裝袋尚未密封之前，從開口灌入食物與氮氣後迅速密封。因為氮氣充填後的包裝會膨脹，可以有效防止薯片在運輸過程因碰撞、擠壓而碎裂，這就是為什麼許多薯片除了密封包裝之外，還會使用氮氣充填。

但是為什麼要填充氮氣呢？按下圖了解背後原因▼

避免薯片變質 密封包裝才是重點

或許會有人提出疑問，為什麼有些品牌的薯片不需要氮氣充填呢？那麼先來比較一下氮氣充填與罐裝（或紙盒裝）的薯片有什麼差別。打開氮氣充填的薯片，你一定會發現每片薯片的大小跟形狀都略有差異，這是因為使用氮氣充填的薯片通常是使用整顆薯仔切片後油炸而成，因此這類型的薯片就很難裝進大小必須一致的罐子或紙盒中，使用空間更有彈性的氮氣填充，來避免薯片碎裂才是較方便的選擇。

至於罐裝或紙盒裝的薯片，則是使用薯仔粉混合其他澱粉與所需原料後，再以機器壓製成大小與厚度都相同的薄片，這類型的薯片因規格一致性，自然就能裝進固定大小的罐子或紙盒中。而這類型的薯片，因為包裝外殼都比較堅硬，就不需要額外使用氮氣充填讓包裝脹起來了。

延伸閱讀：

保存食物的滋味 食品加工是大功臣

食品包裝目的是保存食物減少浪費 而非增加環境負擔

參考資料：食品包裝、Laura Scudder、History of Cellophane Films

【本文獲「食力」授權轉載，原文：「買空氣送洋芋片」是為了避免洋芋片碎成一片片？】

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