【明太子日】銅鑼灣主題店限定放題優惠！$110任食明太子

日本人喜歡以鹹鮮味濃的明太子作為佐酒物，或用作烹調食物的配料，做成明太子玉子燒、飯糰、炒飯等菜式。明太子如此誘人，原來是於20世紀由韓國傳到日本，日本人就將1月10日訂為明太子日，寓意當日是生產與出售明太子的日子。

明太子源自韓國，在二戰後傳到日本。(gettyimages)

明太子原來出自韓國

明太子即鱈魚卵，韓國人稱鱈魚為明太，20世紀由韓國傳到日本，以鹽短時間醃熟，加入辣椒粉做成「辛口明太子」。明太子的辣味是最討人喜歡之處，結合鹹與鮮，無論如何煮如何食，都好似漆黑中的螢火蟲，鮮明出眾。

以鹽短時間醃熟，加入辣椒粉做成「辛口明太子」，鹹鮮味濃，拌飯一流！(gettyimages)

明太子迷留意！港日限定明太子放題

博多為明太子的盛產地，更有當地食店推出明太子放題，令各位到博多不只品嚐拉麵，更可以任食明太子菜式。

「博多もつ鍋やまや」於中午時段設有明太子仼食，連午餐限定的炸雞都是明太子口味！

按圖睇「博多もつ鍋やまや」有咩明太子料理好食！

明太子料理。（博多もつ鍋やまや官網）

博多もつ鍋やまや

地址：九州福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

營業時間：11am-2pm；5pm-11pm（截單時間 22:30）

交通：JR「博多站」（筑紫口），步行約2分鐘。

而香港都有餐廳限定推出明太子放題，於指定日期任食明太子，更可以免費追加5碗白飯，以明太子拌飯鹹鮮味一流！

除了明太子任食，按圖睇有咩明太子料理！

限定任食明太子。（鱈卵屋（Hong Kong）Facebook）

鱈卵屋「明太子の日」放題詳情：

日期：1月9日-2月4日

收費：$110（可以免費追加5碗白飯）

備註：

-需另外搭配一道菜式及一杯飲品。

-只有like過鱈卵屋Facebook或Follow了鱈卵屋instagram的客人才可以點明太子放題。

鱈卵屋

地址：銅鑼灣軒尼詩道499號永光商業大廈14樓

營業時間：3pm-1am（截單時間 12:30am）

電話：2250 7117

知多啲！明太子起源日 是1月10日還是12月12日？

於網上翻查資料，對於明太子日各有說法，有人表示它的生日是1月10日，亦有人說是12月12日，到底誰是誰非？

明太子起源日，有人說是1月10日，有人說是12月12日，到或誰是誰非？(gettyimages)

1月10日起源說法：是明太子在日本製造和銷售的日子

對於1月10日的起源說法，由福岡縣的株式会社ふくや（FUKUYA Co.,Ltd）帶出。株式会社ふくや宣布1月10日開始生產和銷售明太子，令日本人開始對明太子有所認識。

1月10日起源說法：是明太子在日本製造和銷售的日子。(gettyimages)

12月12日起源說法：是明太子進口到日本的日子

至於12月12日的起源說法，由山口縣下關的前田海産株式会社帶出。由於明太子由韓國進口至日本，在1914年12月12日明太子於日本新聞報-関門日日新聞首次出現，所以指這天才是明太子的起源日。

12月12日起源說法：是明太子進口到日本的日子。(gettyimages)

自煮明太子玉子燒 20分鐘即成大吟釀佐酒菜

知道了明太子的起源後，吃到美味明太子料理才是重點。教你煮道簡單的明太子玉子燒，配日本清酒不會太濃，甜蛋又能中和明太子的鹹和辣，最重要是15至20分鐘即煮好，失敗率也不高。

按圖睇明太子玉子燒食譜！

明太子玉子燒食譜

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