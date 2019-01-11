【Gordon Ramsay】改態度響應素食　純素版威靈頓牛扒超鮮紅！

廚神Gordon Ramsay旗下餐廳向來以牛扒及海鮮等重量級肉類最為著名。Ramsay自己曾一度開玩笑將PETA（善待動物組織）改為「People Eating Tasty Animals」，還笑稱孩子變素食者將是惡夢。2019年，Ramsay在英國倫敦的Bread Street Kitchen「What’s On」上卻喜迎「VEGANUARY」純素菜單！

Gordon Ramsay餐廳，位於倫敦的Bread Street Kitchen推出「VEGANUARY」純素菜單，是次新嘗試「一來就去盡」，以純素方式出台，純素意思即不含蛋類及乳製品，是素食光譜上嚴格的一種飲食方式。在Bread Street Kitchen的官網上一直有Vegan Menu，不過重點式推廣純素菜式則較罕見，連Ramsay自己也在個人的IG 及Twitter上分享素菜，有別於他一貫作風。

VEGANUARY菜單包括：



前菜：焗原個南瓜湯配烤榛子及松露油、Superfood沙律（牛油果，羽衣甘藍、青瓜、堅果、紅菜頭、烤榛子配黑醋汁）。

主菜：紅菜頭威靈頓、野菌松露意大利飯、純素薄餅（燒茄子、烤松子仁、香蒜醬及茄醬）。

​甜品：熱情果覆盤子雪葩配薄切菠蘿及奇異果、「Eaton Mess」Rhubarb （大黃）Custard。

按圖看VEGANUARY部分菜式及價錢：

綠色飲食由潮流漸入主流 純素文化愈見普及



據外媒Livekindly網站近期數據，去年英國的素食者人數已超過350萬，約佔英國總人口的7%，從2016至2018兩年間，英國純素食者（Vegan）數量在短期內增長700%。此外，美國Fodor’s Travel於去年公佈有趣排名，列出「最佳素食友善9大地區」（The Best Countries in the World for Vegetarians），排行第一及第五名分別為鄰近英國的蘇格蘭及愛爾蘭。有最佳當然也同時列舉出「最糟糕素食者的10大地區」（The 10 Worst Countries in the World for Vegetarians），包括熱門旅遊城市日本、法國及西班牙。

按圖「最佳素食友善9大地區」及「最糟糕素食者的10大地區」排名：

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