【Gordon Ramsay】改態度響應素食　純素版威靈頓牛扒超鮮紅！

廚神Gordon Ramsay旗下餐廳向來以牛扒及海鮮等重量級肉類最為著名。Ramsay自己曾一度開玩笑將PETA(善待動物組織)改為「People Eating Tasty Animals」,還笑稱孩子變素食者將是惡夢。2019年,Ramsay在英國倫敦的Bread Street Kitchen「What’s On」上卻喜迎「VEGANUARY」純素菜單!

Gordon Ramsay餐廳,位於倫敦的Bread Street Kitchen推出「VEGANUARY」純素菜單,是次新嘗試「一來就去盡」,以純素方式出台,純素意思即不含蛋類及乳製品,是素食光譜上嚴格的一種飲食方式。在Bread Street Kitchen的官網上一直有Vegan Menu,不過重點式推廣純素菜式則較罕見,連Ramsay自己也在個人的IG 及Twitter上分享素菜,有別於他一貫作風。

VEGANUARY菜單包括:



前菜:焗原個南瓜湯配烤榛子及松露油、Superfood沙律(牛油果,羽衣甘藍、青瓜、堅果、紅菜頭、烤榛子配黑醋汁)。

主菜:紅菜頭威靈頓、野菌松露意大利飯、純素薄餅(燒茄子、烤松子仁、香蒜醬及茄醬)。

​甜品:熱情果覆盤子雪葩配薄切菠蘿及奇異果、「Eaton Mess」Rhubarb (大黃)Custard。

​

綠色飲食由潮流漸入主流 純素文化愈見普及



據外媒Livekindly網站近期數據,去年英國的素食者人數已超過350萬,約佔英國總人口的7%,從2016至2018兩年間,英國純素食者(Vegan)數量在短期內增長700%。此外,美國Fodor’s Travel於去年公佈有趣排名,列出「最佳素食友善9大地區」(The Best Countries in the World for Vegetarians),排行第一及第五名分別為鄰近英國的蘇格蘭及愛爾蘭。有最佳當然也同時列舉出「最糟糕素食者的10大地區」(The 10 Worst Countries in the World for Vegetarians),包括熱門旅遊城市日本、法國及西班牙。

​

