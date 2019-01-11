【食物安全】福岡、熊本士多啤梨農藥嚴重超標　專家教點洗最乾淨

冬天是士多啤梨的季節，香港人對日本士多啤梨都有種莫名的偏愛，去果欄走一轉，佐賀、福岡、熊本及靜岡等地都有出產士多啤梨，放在精緻的紙盒很討人喜歡，即使價格偏貴都不影響其受歡迎程度。不過台灣食品藥物管理署日前就公佈，有部分來自福岡及熊本的士多啤梨被驗出農藥嚴重超標！原本就算買貴貨都不一定安全，究竟應該如何清洗士多啤梨？果欄的士多啤梨銷情又有否受影響？ 攝影：鄧穎琪

台灣一直有一套「農藥殘留容許量標準」，當中氟尼胺及賽果培等農藥的定量極限標準皆為0.01ppm，然而在台灣食品藥物管理署日前公佈的「邊境查驗不合格產品」中，有38批產品不合格，包括港人熱愛的日本福岡士多啤梨以及熊本MEIKO士多啤梨，前者含0.14ppm氟尼胺、0.98ppm賽果培，即超標13及97倍，非常誇張！而後者則被驗出含0.49ppm氟尼胺，另有滅派林等其他農藥。據台灣傳媒報道，所有不合格的士多啤梨已在邊境遭銷毀。

被台灣驗出殘餘農藥超標的福岡士多啤梨（左），及熊本士多啤梨（右），昨日在果欄皆有發售，但果商強調可安心食用。

其實早在美國農業部門去年做的測試中，士多啤梨已連續3年被評為「最髒」蔬果第1位，殘留農藥冠絕一眾水果。根據香港食物安全中心資料，除害劑等均俗稱為「農藥」，梨果類產品上的氟尼胺最高殘餘限量為0.02ppm，賽果培則為1ppm，換句話說，以上兩批日本士多啤梨的若運到香港，一樣超出農藥水平。 食安中心網頁指：「食物安全中心同樣會透過恆常的食物監察計劃，在進口、批發和零售層面抽查水果樣本，作除害劑殘餘的檢測，以確保在市面出售的水果是安全及適宜供人食用。」不過士多啤梨農藥超標的報道傳出後，當局未有公開任何有關日本進口士多啤梨殘餘農藥的檢測結果，有待公佈。

福岡博多士多啤梨廣受香港人喜愛，而食物安全中心暫時未指出其殘餘農藥超標。

記者也買了一盒福岡博多士多啤梨，一盒有11粒。（鄧穎琪攝）

有本港果商就透露過，由於本地對日本士多啤梨需求量極大，故此當地農夫近年已改變了種植方式，懷疑因此變得重量不重質，使士多啤梨質素下降。記者昨晚（10日）就去到果欄，見到一盒又一盒的日本士多啤梨，而且不時有客人購買，部分更是熟客仔，銷情似乎未受影響。記者跟「欄之選」負責人若淇聊了幾句，她直言：「台灣超標啫，香港冇超標，如果香港有超標，個政府都唔會畀佢入口啦，所以唔使擔心！」坊間有講法提到洗士多啤梨該用鹽水或醋浸泡，問到富潤欄負責人該如何清洗士多啤梨時，他笑謂：「搵水沖下佢得㗎喇，唔使又浸又剩，捽多幾捽皮都爛埋啦！我都食咗咁多年，有事一早死咗，又唔見我有事？」

另外，記者也訪問到一位正購買士多啤梨的客人林小姐，講起會否怕食到有農藥，她表示：「唔會話好驚，其實出去食啲菜都有農藥㗎啦，如果真係（香港）有新聞宣佈先再算，最多會洗乾淨啲先食。」林小姐又對日本士多啤梨情有獨鍾，不會轉買韓國等地的士多啤梨。

記者去果欄看過，福岡士多啤梨及熊本MEIKO士多啤梨，同樣售$110一盒，每盒有兩包。（鄧穎琪攝）

台灣超標啫，香港冇超標，如果香港有超標，個政府都唔會畀佢入口啦，所以唔使擔心！ 果欄「欄之選」檔主若淇

其實食安中心都有教大家如何清洗水果和蔬菜，由2017年首季起，當局不再建議用浸泡方式洗菜，講到處理水果，它們則建議：「可在流動的清水下徹底沖洗水果。至於硬皮的蔬果（如瓜類），在適當的情況下，可用清潔的刷子，把蔬果表面和縫隙間的污垢及污染物（如除害劑殘餘）去除。但我們不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等來清洗蔬果。」

食物安全中心，曾在2017年更新過對清洗蔬果的建議，供市民參考。

其實資深果欄檔主暨水果網購專頁Frutodor負責人陳文玲（Mandy），就在專頁教路如何洗士多啤梨，她強調士多啤梨千萬不能浸泡！

按下圖睇更多由果商陳文玲所提供的洗士多啤梨重要貼士！

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