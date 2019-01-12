【蘿蔔營養】4色蘿蔔功效各有千秋　學揀靚白蘿蔔炮製簡易蘿蔔糕

市面上有許多蘿蔔種類，紅蘿蔔、白蘿蔔、青蘿蔔及紫蘿蔔等，各款蘿蔔各有強項。《本草綱目》稱蘿蔔為「蔬中最有益者」。 蘿蔔也是過新年的主角，賀年必備的蘿蔔糕，該如何揀靚白蘿蔔？

白蘿蔔 蘿蔔之中最有營養



白蘿蔔盛產於每年9月至翌年5月。因為含有硫化物，是抗癌食材，可預防胃癌及大腸癌等。白蘿蔔富含營養素比其他蘿蔔品種多，因為白蘿蔔有豐富的醣類、維他命C、木質素及酶等，當中的木質素可以刺激肌體免疫力，提高巨噬細胞的活性。酶則有消除亞硝酸胺的作用，當豐富的維他命C進入血液，可促進新陳代謝的功能。中醫上看白蘿蔔性味較涼，可清熱氣及解毒。



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白蘿蔔是很好的食材，有助抗癌、清熱氣及解毒。（VCG）

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+ 3 + 2

紅蘿蔔 宜配油脂助吸收胡蘿蔔素



紅蘿蔔即胡蘿蔔，每年冬天12月到翌年4月是紅蘿蔔當造的季節。紅蘿蔔的維他命Ａ含量豐富，有助改善夜盲症。另外富含β-胡蘿蔔素，含量比其他蘿蔔也高，從橙紅色的紅蘿蔔外皮便可領略一二，因此白蘿蔔和青蘿蔔均沒有太多胡蘿蔔素。紅蘿蔔也有豐富的茄紅素，並且是高礦物質的食材，膳食纖維相當豐富，也具抗氧化作用，有助護眼及護膚，增強免疫力等。烹調紅蘿蔔宜用油炒，因為胡蘿蔔素是脂溶性的維他命，遇油才能被吸收。另外，煲紅蘿蔔湯，要加點油脂，使身體更好吸收胡蘿蔔素。

不過，不宜大量及長時間進食紅蘿蔔，因為胡蘿蔔素會儲存在身體內而使皮膚變黃，但停食兩個月後會自行消失。中醫看紅蘿蔔，味甘，性平，有健胃消食、養肝明目的功效。

紅蘿蔔中的胡蘿蔔素是脂溶性的維他命，遇油才能被身體吸收。（VCG）

按圖有蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯的食譜，適合用作日常保健湯水，可補肺益腎，潤肺止咳。預備團年飯或開年飯時也可考慮此湯，因為它的湯色紅潤，蟲草花亦感貴氣：【健康湯水】蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯 潤肺止咳舒緩鼻敏感

青蘿蔔 清熱舒肝防口乾舌渴



青蘿蔔富含維他命C和膳食纖維，營養與白蘿蔔差不多，但維他命A比白蘿蔔高。青蘿蔔可清熱舒肝，還能健脾，防治口乾舌渴及痰多。另外，青蘿蔔含有一種能分解亞硝酸銨的酶，可減少亞硝酸鹽的致癌作用。

青蘿蔔可清熱舒肝、健脾，防治口乾舌渴及痰多。（VCG）

大餐後吃滯感胃脹及經常噯氣，加上都市人捱夜、夜睡，常出現眼乾及口乾的情況，此時喝青紅蘿蔔菜乾素湯能夠消滯、解虛火。按圖有青紅蘿蔔菜乾素湯的食譜：【健康湯水食譜】青紅蘿蔔菜乾素湯 消滯通便急救食療

紫蘿蔔 「心內美​」助抗衰老減肥​

紫蘿蔔又稱「心內美」，細看便發現它的紋理與白蘿蔔相似，只是顏色上有明顯分別，功效也跟蘿蔔類同，有消滯、清熱及化痰的作用。此外，豐富的花青素有助抗衰老，熱量少而纖維素多，吃後易產生飽脹感，有助於減肥。在冬天裡，我們都愛圍爐取暖吃火鍋，其後或感「熱氣」，中醫師建議喝解「熱氣」湯水舒緩喉嚨不適。

心內美有豐富的花青素有助抗衰老，纖維素多吃後易產生飽脹感。（gettyimages）

按圖有牛蒡粉葛心內美湯的食譜，助火鍋後清熱解毒消滯：【健康湯水食譜】牛蒡粉葛心內美湯 火鍋後清熱解毒消滯

參考資料：

healthline／《黃帝內經》養生全書—體質養生 ．張湖德

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