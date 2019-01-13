【情人節2019】中環二人晚餐茶香醉人　揀專屬茶葉表愛意兼帶好運

將近情人節，好想好想留一個深刻的印象給彼此。互表戀慕非一定在情人節，不過女人就是喜歡在特別的日子裡，對方會做一點點貼心的事。非要跟女同事比較，只希望在情人節這天，「我知道你會為我花心思」。 攝影：黃寶瑩

愛侶之間除了眼神及肢體碰觸令人心如鹿撞之外，體溫和氣味也讓人難以忘懷，沒有刻意去想像，卻會在腦中迴盪揮之不去。手中捧起一杯熱的伯爵茶，它溫熱與舒服的味道，同樣令人神往。假如將茶注入菜餚，品嚐食材的原味道之外，味道中若隱若現滲出茶幽幽的芳香，宛如美豔動人的女子，灑上花果味的香水，飄起更誘人的氣息。

將茶注入菜餚，是品茶的另一種境界，西式茶中以印度大吉嶺地區出產的茶葉最聞名世界。（TEA WG供相）

處身得體舒適的餐廳，細嚐以茶入饌的西餐，彷如置身華麗的法式花園，此時希望摯愛也能陶醉於甜蜜窩心的氛圍中，享受戀愛的甜蜜滋味。​

以茶入饌的菜餚，細嚐下有茶的芳香。大家別忽視餐包，記得配玄米紫菜牛油共嚐，非常美味！

按圖預告你知晚餐內容包括甚麼：

+ 5 + 4 + 3

與摯愛碰杯慶祝情人節，幾道擺盤精緻的佳餚，加上舒適明亮的環境下用餐，是一種醉人的幸福。Tea WG情人節限定二人盛饌價錢為$1,288，2019年2月14日於中環IFC 的Tea WG沙龍及精品店供應。

在品嚐美味佳餚同時，面前與我分享及教授茗茶知識的是江俊岐先生（Jacky Kong），他是TEA WG的茶藝師兼地區經理，在未入行前從事調酒師，因為更愛品茶的關係，開始認真研究茶的各樣文化。他專情英式紅茶，尤其愛帶煙薰味的紅茶。邊做、邊學、邊加深對茶的認識，晃眼已入職7年，並兼起對公司員工的培訓工作，同時常獲邀出席與公司有生意往來的機構，分享及傳授品茶、茶葉、茶與菜餚搭配的基礎知識。80後的Jacky對店內500款茶葉瞭如指掌，跟他面對面談了一整晚，我仿如看到一部俊朗的「茶字典」，單身女士不妨碰碰運氣到店舖跟他學茶。

江俊岐先生（Jacky）是TEA WG的茶藝師兼地區經理，入職已7年，對店內500款茶葉瞭如指掌，輕易說出相關的特性，令人佩服！

當品嚐西茶時，假如需要品嚐多款茶湯，次序要由味道清淡及氣味清香的開始，漸漸遞進至味道淳厚及氣味濃郁的茶湯。味淡的茶宜配海鮮，味濃的茶配味厚的肉類，遇上意大利飯及意大利麵等，可按醬汁味道挑選合宜的茶，前題是讓各式食材跟茶味在口腔內感覺和諧一致，不會亙搶風頭，卻可亙相輝映。向Jacky討教同時，我留意到店內500款茶葉各有編號及專屬的名字，有些更是無比浪漫，例如First Kiss Tea、Lover's Tea、Love Me Tea、Amour （愛）de Thé及Follow Me等，腦中已勾勒起很多愛侶間談情細語的畫面，情侶們不妨揀款茶葉作小禮品表達愛意。

（左起）Amour de Thé（大吉嶺紅茶、玫瑰花及純金$468/50克）、First Kiss Tea （白茶、洛神花、茉莉$208/50克）、Love Me Tea（綠茶、青檸花及馬鞭草$65/50克）、Lovers Tea（綠茶、橙皮、金戔花及辣椒片$65/50克）。50克茶葉可泡大約10次茶。

不斷的發掘下，我又發現一款異常矜貴的茶葉Golden YinZhen（白毫銀針），白毫銀針是白茶中的珍品，加入滿眼盡是金光閃閃可供食用的金粉，感覺奢華。經濟些少又有食用金箔在裡頭的有Lucky Tea，既名為Lucky當然起名時隱藏意思，當時茶店老闆見鄰近的賭場有很多客人前往，於是靈機一動想起帶來好運的茶應該能吸引客人順道光顧，在茶葉中摻雜一些些食用金箔更有貴氣，Lucky Tea由此誕生。作為新年禮物討個好兆頭，這點子想來亦是不錯。

矜貴的茶葉Golden YinZhen（白毫銀針），白毫銀針是白茶中的珍品，加入滿眼盡是金光閃閃可供食用的金粉，感覺奢華，令人大開眼界，下一張圖揭曉價錢：

Tea WG Salon & Boutique



地址：中環港景街1號國際金融中心1樓1022號舖

查詢：27962828

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」慈善平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送 您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。 門票數量有限，送完即止。（推廣 日期： 1月9日至1月21日） ：https://heart.hk01.com/zh/project/10076