【長沙灣美食】6000呎全新Foodcourt　集13間中日韓台多國菜式！

長沙灣早已有不少美食小店，近期更有全新Foodcourt進駐，一口氣推出13間多國菜式，例如近期流行的酸菜魚、黑糖珍珠鮮奶等都有得食，長沙灣街坊和上班族又多個美食據點。 攝影：唐家儀

全新長沙灣foodcourt，6,000呎環境內設有13間食店。

新Foodcourt位於長沙灣道，全場6,000呎，有210個座位，暫時有13間食店進駐，陸續會有更多國菜式加入美食廣場。

1. 豬骨湯底京都風味拉麵@麵屋一京

豬骨湯底經過12小時熬製，味道相對地濃郁，如沾麵般濃稠，是京都風味的拉麵。

按圖睇麵屋一京有咩拉麵食！

湯底如沾麵般濃稠，麵條爽彈。

2. 傳統川菜招牌酸菜魚@十二味

內地近期火紅的酸菜魚，這裡都可以吃到。這道是傳統川菜，大廚會用草魚片製作，麻辣滑溜，再加酸菜，令辣味昇華。

按圖睇十二味招牌酸菜魚！

酸菜魚塊，酸辣開胃。

3. 招牌去骨走地雞​海南雞飯@雞冠新加坡海南雞飯

以走地雞製作，雞嫩滑、油飯香，正宗新加坡海南雞飯。

按圖睇走地雞​海南雞飯！

走地雞​海南雞飯。

4. 原隻人參雞湯飯@韓食亭

提供韓式地道料理，有燒牛肋骨肉、石頭鍋飯，更有原隻人參雞連湯送上，拆開人參雞，內有米飯，飯粒完全「索」到湯料，入口濃味足料。

按圖睇韓食亭人參雞湯飯！

原隻人參雞湯飯 $88。

5. 足料花膠雞湯@靚湯皇

好多人沒有時間在家煲靚湯，所以多了餐廳以不加味精的住家湯水作招徠，令各位上班族有啖靚湯飲，補補身子。

按圖睇靚湯皇足料花膠雞湯！

花膠金華火腿燉瘦肉湯 $68。

6. 自家製牛肉漢堡@Lazy Burgers

手打漢堡肉味濃郁而且juicy，麵包都特別用自家配方製作，在爐上燒完，做到外脆內軟。

按圖睇Lazy Burgers自家製牛肉漢堡！

羊肉漢堡 $68。

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7. 尼泊爾特色菜@Funky Monkey

尼泊爾的菜式與印度菜相近，會加入好多香料製作食物，例如香辣雞肉飯、尼泊爾餃子及咖哩等。

按圖睇Funky Monkey尼泊爾特色菜！

尼泊爾炸餃子，有雞肉或豬肉餡料，吃的時候可以沾一點酸甜香辣醬汁。

8. 特色烤鴨煎餅@老Come煎餅

天后的特色京菜小食店，老Come煎餅，進駐長沙灣。煎餅以綠豆麵漿加雞蛋，再配合烤鴨和醬汁，是片皮鴨的進化版，是款惹味的街頭小食，現在這裡都可以吃到。

按圖睇老Come煎餅特色烤鴨煎餅！

招牌北京烤鴨煎餅 $38（中）、$48（大）。

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9. 藥材湯底牛肉麵@貴州牛肉粉

以黃牛肉製作，肉質軟腍。湯底加入中藥材、牛肉、牛腩等熬製，清甜之餘，油而不膩。

牛肉麵 $42。

10. 今期流行黑糖珍珠鮮奶@飲杯

去年大熱的黑糖珍珠鮮奶，今年繼續流行。這裡除了有黑糖珍奶，百香果QQ也是主打，清甜解喝。

按圖睇飲杯台式特飲！

現場有6,000呎，設有210個座位。

長沙灣 Food Creative 創食薈

Food Creative 創食薈

地址：長沙灣青山道413號

營業時間：11am-10pm

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