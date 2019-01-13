【旺角越南菜】$19安格斯生牛肉湯河！3星期優惠慶祝2019！

2019年雖然已經過了十多天，但慶祝活動原來從沒停止，最新驚喜是$19一碗越南生牛肉湯河！

越南河粉，除了傳統多藥材、湯濃色深的越南式外，其實還有北美風格，是聚居北美的越南人，逐漸開創出來的一種北美式越南風味，比傳統越南式的湯底清甜不油膩，色澤較淺，香料醬汁反而在食用時隨客人喜好加添。麵底也只會用金邊粉，而沒有河粉選擇。

$19的越南生牛湯河，仍是以安格斯牛肉片炮製，非常軟滑。(鄒家鳳攝)

位於旺角新世紀廣場的XPho，店主之一的Francis，數年前從加拿大回流香港後，發現香港的越南餐廳都是越南式，就很想把北美式的越南湯河帶來香港，於是夥拍在加拿大開設越南美食店的老闆在港創業。三個月了，踏入2019年，還搞搞新意思，以19為題，推出優惠價$19碗生牛肉湯河和手撕雞湯河（原價均每碗$48）。

按圖看$19優惠美食及其他新出產品推介：

優惠價的越南生牛肉湯河，比原價$48的只是少了一片牛肉，分量相若。(鄒家鳳攝)

+ 6 + 5 + 4

雖然那不是什麼名店或集團式連鎖店，只是food court的小店，但材料都不馬虎，每天使用20-30斤牛骨熬製湯底，以安格斯牛肉炮製湯河。

(鄒家鳳攝)

X Pho

地址：旺角太子道西193號旺角新世紀廣場3樓食代館9號舖

電話：3690 1377

優惠日期：1月14日至2月3日

優惠時段：早上11:30至下午3:30（星期六、日照常有此優惠）