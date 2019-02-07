【減肥】冷壓排毒果汁減肥法　打破4大迷思令效果更顯著！

近年都有不少果汁店攻入香港，打着排毒果汁（detox juice）、冷壓果汁（cold-pressed juice）的旗號，再加上不少藝人都不斷宣傳自己的「果汁排毒減肥法」把果汁取代正餐，成功牽起了一股喝果汁減肥的熱潮。

很多人之所以選擇喝果汁減肥，除了因為它豐富的營養價值之外，亦是因為貪圖方便，只要將生果蔬菜切好放進攪拌機，不消數分鐘便可以享用又健康又美味的果汁，特別是減肥要戒口時用來取代甜品簡直是一流。網上都會有不同的減肥果汁食譜推介，大多都標榜「Ｘ星期減Ｘ磅」，在喝果汁減肥的同時又有什麼要注意呢？

Apink成員普美利用了排毒果汁減肥法，早餐、午餐都以天然果汁代替，在短短一周體重就從52.2㎏變成49.8㎏ (only_bomi@Instagram)

喝果汁到底有甚麼好處？

把蔬果打成果汁的時候會用到果汁機等道具，相比起牙齒更可以把蔬果好好地打碎，提升消化器官的吸收率。另外，果汁還可以很輕易地把所有種類、含不同營養的材料混合在一起，令身體可以盡量吸收各種營養成分。

到底喝果汁減肥有什麼常見的迷思呢？按圖看喝果汁減肥的4大迷思

1) 只喝減肥果汁，並不進食其他東西就自然會瘦？ 喝果汁只可以達到體重短時間內的下降，但減的是身體的水分及儲存碳水化合物的醣原（Glycogen），並不能有效地減脂肪。因此除了喝果汁以外，其實亦要配合適量的運動。在運動的同時亦要有均衡的飲食習慣，要補充碳水化合物，才可以有效地減磅，切忌只喝果汁，過分依賴果汁減肥法。(gettyimages)

在減肥的時候，由於體質因人而異，切忌盲目地相信明星減肥法，最好都是先諮詢專業人士的意見啊。