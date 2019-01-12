【健康湯水食譜】蘋果粟米湯生津清熱　減少心煩清心潤燥

秋冬涼風吹送，身體容易因為不夠水份而乾燥熱氣，吃蘋果或是用蘋果煲靚湯，可以生津清熱，更有助寧神安睡。今次介紹的湯水極度容易，只需要將三款食材切好，放進鍋裡煲1小時即成，輕輕鬆鬆就飲到靚湯。 攝影：唐家儀

正所謂，一日一蘋果，醫生遠離我。蘋果好處多，用來煲湯可以益胃生津，消除煩燥。而今次煲湯選用了富士蘋果，平常吃夠爽甜，用來煲湯好出味，令湯水清甜不膩。

今次煲湯選用了富士蘋果，平常吃夠爽甜，用來煲湯好出味，令湯水清甜不膩。

至於粒粒金黃飽滿的甜粟，好處亦很多，可以抗眼睛衰老、護眼，又可通便去水腫。加了粟米的湯水都會好甜，是天然的清甜味道。

按圖睇蘋果和粟米的好處：

健康小貼士： 對於長期看電腦、看智能電話的都市人來說，藍光會傷害視網膜感光細胞，引致黃斑點病變。粟米內的葉黃素和玉米黃質，可在眼睛的黃斑部上吸收藍光的能量，降低對感光細胞的損害，減少電腦和手機的藍光對眼睛的傷害。

蘋果粟米湯食譜

相關食譜：

【秋天健康湯水食譜】五指毛桃海底椰蘋果湯 香甜止咳除煩補氣

五指毛桃海底椰蘋果湯食譜

相關食譜：

【健康湯水食譜】霸王花雪耳蘋果湯 滋陰養顏去燥熱

霸王花雪耳蘋果湯食譜

食譜 蘋果粟米湯（煲） 材料 蘋果2個、粟米1-2條、豬肉250克、水1.5毫升 做法 1. 將蘋果洗淨，切粒備用。 2. 將粟米洗淨，1開4-5段，再分一半備用。 3. 豬肉洗淨，汆水3分鐘左右，拿起備用。 4. 換新水，水滾後，將蘋果、粟米和豬肉放進煲中，中火煲約1小時即成。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港盲人輔導會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推 廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10080