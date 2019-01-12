【食物解碼】白醋的15種妙用　廚房烹調、除味必不能缺了它！

常常覺得白醋真是一個偉大發明，其功用早已超出了調味範圍了！除污、殺菌、辟味等，幾茶匙白醋就搞得定！單是在廚房範圍裡，有了白醋你就能輕鬆處理許多事情，真的要向白醋說聲多謝！以下就會介紹15個白醋的用途，去魚腥、洗內臟、除異味、清潔廚具……一支白醋已可包辦，簡直是天然的清潔劑，實在太神奇。

首先要搞清楚，白醋究竟是甚麼呢？它由蒸餾過的酒發酵而成，坊間買到的食用白醋已經過稀釋，醋酸約為5%。白醋跟大部份醋一樣，酸味偏強，顏色透明是一大優點，即使用來處理食材，都不會影響色澤。

去除廚具異味及清潔廚具

（1）微波爐辟味

有時在微波爐翻熱完食物後，總留下揮之不去的魚腥味，只需用一個耐熱的小碗盛半碗白醋，加熱約3至5分鐘，並放置到水回復至室溫為止，再用濕布抹淨微波爐，即可去除異味。

（2）除去砧板異味

木砧板和菜刀等經常用來處理不同食材，自然會吸附了生肉等異味，可以醋和水1:10的比例浸住砧板與菜刀約10分鐘，再用清水沖洗，可去除其味。

（3）去除廚具焦燶

煮食有時會不慎煲燶或燒燶底，黑色的焦燶部分難以脫落，只要將鍋加入半碗白醋，開火煮滾後再閒置5至10分鐘，你便會發現黑色部分比之前容易脫落得多，再沖兩沖即會變乾淨。

（GettyImages）

為食材辟味、防止變質甚至提升口感

按圖睇白醋點樣為食材辟味、防止變質甚至提升口感！

（4）去魚腥味 | 首先，煮魚前以稀釋了的白醋塗在魚上，再沖洗至無醋味後便可成功去除魚腥味。另外，當你整條魚拿去煎或烤的話，可沾點白醋於魚身，不僅能去腥，也能防止烤魚黐底，因為魚在煎炸過程中，其腥味的鹼性物質會跟醋酸起了中和作用，臭味會消失，而醋中的醇類遇上溫度提升時，會產生化學反應，釋放一種具揮發性的「酯」類物質，為魚味添香。（GettyImages）

+ 3 + 2

清洗內臟

（12）洗豬腸異味

將豬腸口套在水喉，開水灌進大腸裡幾分鐘，再拿去氽水，重複以上步驟兩次後仍不夠，需要再煲滾1鍋水，放入大腸跟2茶匙白醋，小火煲1小時再用水洗淨，如此才可去除豬腸異味。

一瓶白醋，已能清洗豬大腸等多個內臟，但當然要花點工夫。（網上圖片）

（13）除豬膶血水

豬膶很易流血水，一切片後便不停滲血，要解決這個問題，建議用一碗水浸住已切好的豬膶，加2茶匙白醋醃大約10分鐘，期間可不時用手攪動，洗淨後瀝乾水份，即可逼出豬膶中的血水，並使豬膶停止滲血。

（14）去豬肺羶味

很多人都怕洗豬肺，因確實不易處理，首先要將它的喉管口接駁在水喉，灌水進豬肺裡使它脹起，再拍打它至出血水，此時需繼續灌水，沖出污水等，重複步驟至豬肺葉變白為止。之後再煲一大滾水，再放入豬肺、薑和2湯匙白醋，氽水3分鐘後再洗淨豬肺，即可去除它的羶味。

（15）洗豬肚

用白醋混合粗鹽來搓洗豬肚，並以清水沖洗，重複此步驟多幾次才能除走豬肚內的污垢，之後再煲一鍋水「氽水」5分鐘，豬肚會變得更乾淨。

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