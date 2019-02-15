【水果獵人專訪】食勻全球600多種千奇百趣水果　邊種你未食過？

1988年出生的楊曉洋，新加坡留學，曾是與數據和機械打交道的工程師。2013年他不顧家人反對，辭掉工程師工作，每年自費50萬人民幣左右（約港幣58萬元），穿梭在雨林中，獵尋水果。25歲時，半路出家的他，被國內研究院聘請當專家，時不時給國內外一些知名植物園出謀劃策。 他去過大小幾百個雨林，吃過600多種水果，簡直是一本活的水果百科全書。2018年他出了一本《東南亞水果獵人》，書中記錄了200多種水果的照片，及37種水果相遇的有趣故事。

編輯：徐聰（一条） 自述：楊曉洋

水果獵人：楊曉洋 The Fruit Hunters

水果獵人：楊曉洋（一条提供）

行跡遍布東南亞的水果獵人

「沒有哪種語言，比水果更甜蜜」。我是一名水果獵人，主要在東南亞一帶獵尋果子。我想讓更多人關注水果，水果的世界很神奇，也很珍貴。我與傳統意義的水果獵人不同，更多時間在拍照、品嘗、記錄下來，寫書、做成影片發送到網絡上，讓更多人認識水果。必要時，當地法律允許的情况下，採枝條回來做成標本。

早期的水果獵人，會到各個國家和森林裏找尋水果，將種子和枝條帶回，現在很多國家有法律法規的管控，便很少帶資源了。做水果獵人要懂植物學、了解當地文化、語言、歷史、要具備有極强的生存技能。水果獵人每個人都有一個獵尋清單，上面有要獵尋的獵物。我會按照月份來分，每個月哪些水果成熟，在哪裏可以找到。

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按照清單，出發前聯繫當地人，確認果子在樹上了，第二天趕緊飛過去，有時候路費要花上幾萬元，真正買果子只需要十塊錢。曾經因為自己大意過，收到印尼加里曼丹水果獵人的消息，去找一種野生榴蓮，讓他們留了果子。千里迢迢跑過去後，發現最後一個果子被猴子吃掉了，只看到一棵光禿禿的樹，什麽都沒有，真的是很悲慘，白跑一趟。

獵尋的高峰期在11月到2月，出去幾天，被蟲子咬了一身，累得半死，回家整理好數據，休整兩天，繼續出發的這種狀態。當水果獵人最難的是資金，窮的時候飯都吃不起，我曾開過淘寶店賣榴蓮維持生活，賺獵尋水果用的經費。沒錢的時候真的很悲慘，每每找到有趣的水果，便又有了動力。

獵尋的路上，並沒有想像中容易

有一次去蘇門答臘，嚮導不靠譜，他嫌我拍照時間太長，就去前面等我。後來和他走散了，我一路向前，看到了一個小水灣泥地上有一個腳印，像小猫的，仔細一看那麽大，想起這裏是蘇門答臘，那是蘇門答臘虎！我飛快地跑回山下，照片也不拍了，結果看到嚮導在那慢吞吞地喝咖啡。像蚊蟲、毒蜂已是小事，雨林中的鱷魚、蛇，也層出不窮。相機裏拍到的動物，能列出一本小的爬行動物影集。

▼即便有豐富的知識儲備，也會吃到「毒果」，獵人也有掉進坑裏的時候▼

我曾飛馳在雲南中越邊境，埋滿地雷的無人區上，這裏對別人來說是危險地帶，但對我們搞植物的人來說這是天堂，植被沒有被破壞，保護得最完整。

車子飛馳在路上，一株埋藏在綠葉下的小黃花掠過我的眼睛，車子已駛過了50米，我喊了句「停」。我非常確定，那一株小小的黃花，是我從未見過的物種。果然，這朵花從未被科學界所知。

▼找果子的路上，也有美好的邂逅▼

除了在雨林中找水果，每到一個地方，我會去當地的市場轉轉，看水果在當地扮演了什麽樣的角色，通過水果去了解當地文化。

獵尋水果的路，永遠沒有盡頭

2008年到現在，去過馬來半島、婆羅洲、印尼蘇門答臘島、爪哇島、泰國、中國等國家和地區的無數個森林和植物園。吃過600多種水果（東南亞市場上常見的有50多種），親眼見過3萬多種植物，差不多佔世界的1/10。給我一個植物，根據它的果實和花朵，基本分辨出它是什麽。植物按照界、門、綱、目、科、屬、種，分類，像一棵大樹，有枝條樹葉，清晰地烙在腦海中。

2013年被國內某植物園聘請做引種保育。2018年，我出了一本《東南亞水果獵人》的書，收錄了200多種水果。目前我正在為《東南亞水果獵人》系列的下一本書做準備，獵尋水果的路還在繼續。

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從高級工程師變成水果獵人

我在河南的農村長大，小時候光腳飛奔在水渠上，到家裏的果園幫忙看園子，無聊的時候就觀察水果。偷吃幾顆柿子，我發現黃色的柿子，比紅色的甜。長大了才知道，那黃色的是隱性基因。與水果的情感就這麽一點一滴建立起來了，我總覺得它們有自己的語言，我想試着去讀懂它們。

大學時拿了全額獎學金，去新加坡讀了精密工程。但我與水果的情感並沒有因此中斷，水果是植物美味多汁的果實，常見的，比如甘蔗吃的是莖、菠蘿是吃它的花序軸、草莓吃的是膨大的果托，所以想了解水果要先去了解植物。

新加坡有花園城市之稱，這有許多見所未見的植物。每到周末，別的同學都去玩了，我就一個人帶點乾糧，去植物園看植物，一看看一整天，廢寢忘食。參加了植物興趣小組，遇到不認識的，就與群友交流經驗，慢慢地積累了大量的植物知識。畢業後順理成章的去做了工程師，有段時間新加坡霧霾，灰塵飄了一個月，原因是印度尼西亞燒荒，把整片山的植物燒掉，地拿來種農作物。

楊曉洋醒覺需要有人站出來為植物發聲，於是我辭掉了工程師的工作，走出自己的舒適圈，成為水果獵人。（一条提供）

每天躺在床上，腦海中浮現的，卻是植物被大火燃成了灰燼的畫面，有多少瀕危植物，從此消失。我不能在自己的舒適圈裏了，需要有人站出來為植物發聲，於是我辭掉了工程師的工作。

我先去了植物聖地婆羅洲，那裏是東南亞物種多樣性最高地之一。植物太震撼了，遠比書本上看到的豐富。屍香魔芋像是變異了一樣，比我站起來還高，最高的竟然有3.73米；還有比臉大得多的大王花，直徑最大可達1.5米。植物太震撼了，它們只靠陽光、空氣、水、土壤，通過基因的調控，茁壯成長、繁殖，沒有任何污染，源於自然，又回歸自然。它是一種綠色環保的製造，真是個奇蹟啊。這堅定了讓我保護它們的决心，我想讓人們意識到植物的重要性，卻不知道如何入手。恰巧朋友送了我一本書叫《水果獵人》，我發現人們對水果這個類群更感興趣，那就先從水果開始吧，就這樣變成了一名水果獵人。

在泰國，楊曉洋和朋友建了一個秘密花園，用一流的種植技術，收留、繁育一些瀕危植物，這裏不盈利，也不對外開放，是真正意義上的秘密基地。（一条提供）

秘密花園 The Secret Garden

除了尋找水果外，還會做植物保護。在泰國，我和朋友建了一個秘密花園，用一流的種植技術，收留、繁育一些瀕危植物，這裏不盈利，也不對外開放，是真正意義上的秘密基地。加上一些常見的好看的園林植物，花園裏現在大約有5000多種植物。這裏的很多植物基本上都是從種子或者枝條慢慢繁育成長起來的。泰國的文化對於植物很開放，所以我們有來自世界各地的植物。

這裏沒有標本館，只做活庫，我們可以保證每個來到這的小生命，可以茁壯成長。秘密花園裏，能看到很多罕見的植物，常有人問我，哪一株最珍貴？沒有哪一株是最珍貴的，在我們看來每一棵都很寶貴。我們像照顧嬰兒一樣照顧它們，隔三差五飛過來看望它們，精心呵護下，植物愈來愈多了。

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我們非常引以為傲，這是我們心中的伊甸園，期待未來把這裏建成保育基地，建成世界級的秘密花園。更多人通過了解植物的果實——水果，進而去了解植物本身。去保護這些神奇的物種，終有一天，我相信人類可以讀懂植物的語言，和諧地共存在地球上。

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