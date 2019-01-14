【尖沙咀燒肉】套餐食齊5款厚切靚牛！每枱設自助生啤機隨時飲酒

港人除了熱愛打邊爐，吃日本菜，燒肉也是美食清單中排頭幾位的菜式。近期尖沙咀有燒肉店進駐，大賣澳洲M7和牛、美國Prime西冷等，如你叫套餐都幾抵食，有齊5款靚牛肉之餘，還有前菜、沙律、石頭鍋飯，保證你「食到飽抱住肚皮」踏出門口。 攝影：唐家儀

棉登徑燒肉店新力軍 主打多款牛部位燒肉

新燒肉店位於棉登徑，這條街本身都有多國菜館進駐，近期這位燒肉店新力軍來臨，主打多款牛部位燒肉，加上場內每枱設有自助啤酒機，好像入油般，入了一個價錢，就可以飲相對價錢的啤酒，隨時自己斟生啤。

棉登徑燒肉店新力軍，可以吃到不同部位的牛肉。

先來介紹這店主打的牛肉，好多牛的部位都可以叫來做燒肉，如牛肩、牛脷心，還有牛眼蓋。

好多牛的部位都可以叫來做燒肉，如牛肩、牛脷心，還有牛眼蓋。(官方圖片)

肉類可單點，亦可叫套餐。這裡有二人套餐可以一次過試到5款牛，包括澳洲M7和牛肉眼、厚切牛脷心、和五花、美國牛肋骨和西冷，每款份量三至五塊，都幾夠飽。

按圖睇套餐食到咩牛肉及價錢：

Set C套餐 $1,050/2人份。套餐可以一次過試到5款牛，包括澳洲M7和牛肉眼、厚切牛脷心、和五花、美國牛肋骨和西冷。

+ 3 + 2

套餐不只肉片，會有前菜、沙律、虎蝦、海鮮煎餅、石頭鍋飯等，保證食得夠飽。

按圖睇套餐有咩食及價錢：

日本A4牛魔野原燒(和牛薄切配月見汁沾蛋)，單點價 $130。

除了套餐抵食，另外午市不想吃這麼大份的燒肉，都有牛肉或豬肉石鍋伴飯。

按圖睇石鍋伴飯和其他菜式及價錢：

+ 3 + 2

無煙燒烤爐＋自助生啤機

食燒肉好怕食到成身煙味，這裡的燒烤爐由日本引入，無煙設計，令環境不會充滿油煙味。另外，場內每枱設有自助啤酒機，好像入油般，入了一個價錢，就可以飲相對價錢的啤酒，隨時自己弄生啤。

開放式廚房。

由法藉畫家 Elsa Jean de Dieu 所繪的牆畫，她的作品在香港都有出現，如中上環一帶，曾與hkwalls合作畫牆畫，成為不少IGer的打卡熱點，今次店主邀請她在店裡畫了這畫作。

位於尖沙咀棉登徑牛魔 Yakiniku More。

牛魔Yakiniku More

地址：尖沙咀棉登徑8號5-6號舖

營業時間：星期一至日 12nn-3pm；6pm-12am

電話：27508800

備註：有加一服務費

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