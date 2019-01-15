【中環食咩好】全新和風食堂滿足上班族　麵包甜品丼飯從早吃到晚

中環全新食場位於士丹利街，網羅日本麵包、甜品洋果子、丼飯、烏冬及魚生。前cafe、後飯堂新登場，為附近上班族及勁愛日本菜的朋友帶來「在日滋味」。 場內最平見$10，最貴暫見山形拖羅三食$128。未有假期赴日旅行之際，這裡或可暫時「止癮」。 攝影：朱潤富

如果你是日本迷，經常「回鄉」返日本或者熱衷於旅遊，可能你聽聞沖蠅國際通有個新食場：琉球王國市場。雖說2018年12月開幕，不過要等場內全部食店開齊，應大概要等到1月中旬，事關我1月第1週前去「八卦」一下時，店內氣氛「麻麻」未見熱鬧，有魚生、小食、士多啤梨大福、梅酒及醃菜等。愛日本美食心切的香港朋友，建議大家不必心急前去。反而中環有個新食場，內裡統統是日本美食，包括繽紛鬆軟的麵包、熱呼呼的日式丼飯及大師級甜品洋果子，以「打工仔」飯堂模式上場，為上班族帶來全新聚腳點。

江若琳及蕭潤邦在日饌の殿堂開幕當天到現場到賀。

新場名字「Savor Japan日饌の殿堂」，地點比店名更易記，位於士丹利街，鄰近有間被喻為「好旺」的投注站，相信大家一定找到。話說回來「日饌の殿堂」中主要有3間店：BEAT Bakery、Chez Shibata及廿一堂，2個主題用餐區，感覺鮮明。簡單說前場是cafe區享用麵包、花果茶及甜品。後場是「飯堂」嘆日式燒丼、刺身丼及壽司定食。

大門是BEAT Bakery，放眼是色彩繽紛的歐軟包、吐司等，有些麵包款式選料頗是特別，去圖繼續了解更多。

日系麵包多款多創意 鬆軟餡多價錢合理



接下來逐一拆解場內美食，先說BEAT Bakery，因為本人是麵包控，見到大門口的麵包櫃，心情為之振奮，一個個麵包「脹卜卜，好得意」，不自覺令人肉緊起來勁想每個包包都大咬一口。睇睇價錢，由$10至$34不等，一般早餐麵包（全麥火腿芝士包、雙重朱古力包等）大概賣十幾，較巨型的及有特別食材（火紅龍卷風、粉紅豹紋吐司等）賣廿幾，最貴是火腿芝士牛角包、吞拿魚沙律牛角包及蟹籽碎蛋牛角包賣$34。



按圖睇BEAT​ Bakery各式歐軟包、吐司款式及價錢：

薯薯家族內餡有全條日本甜番薯，加鬆軟麵包，出爐時超級美味（$19/個）。

+ 7 + 6 + 5

殿堂級洋果子甜品控必吃 野莓心形蛋糕最冧情人

在同一個餐飲區不忘享用甜品，Chez Shibata由日本名古屋遠道而來，掌舵人Takeshi Shibata被稱呼為「日本甜品武士」，他擅長結合法國甜點精髓及日本手藝，製作賦浪漫色彩的洋果子。店內約有17款切餅及蛋糕選擇，試過3款香港限定的甜品：小紅帽（櫻桃酒朱古力蛋糕Chaperon Rouge） 、野莓心形蛋糕（Coeur des Bois）及紫醉金迷（紫薯忌廉撻Patate Douce Violette），前兩者的味道甜酸有致頗是開胃；後者的紫薯清香，雖然口味偏淡一些，較崇尚天然的食材原味道。



按圖睇Chez Shibata各式切餅及蛋糕與價錢：

香港限定「野莓心形蛋糕」（Coeur des Bois），完美的弧度勾勒心形線條，奢華高雅的甜點最是浪漫，絕對值得推薦為情人節禮物之一（$36/件）。

+ 14 + 13 + 12

和味燒丼專門店 42款丼飯烏冬及定食好多餸揀

或者上班族更看重「醫肚」之選，故此店內的日式燒丼專門店廿一堂，是大家的便利和式飯堂，跟貼日本自助購買模式，於餐牌內揀定「心水」後，去自助售票機購票，大家可用八達通、Visa、Apple Pay及支付寶等電子貨幣付款或現金交易。整體價錢由$55（燒豚丼、燒牛豚丼）至$128（山形拖羅三食）不等，外賣比堂食多$3。丼飯烏冬款式包括炭燒鳥丼、鐵板角切和牛配燒魂丼、豚肉生薑燒、咖喱唐揚雞丼、蒲燒鰻魚丼、海鮮65度溫泉玉子讚岐烏冬配鰹魚湯／番茄濃湯、燒牛金菇卷配日式咖喱湯讚岐烏冬及三文魚親子丼等，不能盡錄，邊寫邊「流口水」，我個人認為不如你親身去體驗一下由日本帶來的「真和味」。



按圖睇各款丼飯料理款式及價錢：

中環店限定山形拖羅三食（左）及新產品廿一炭燒鳥丼（右），每碗份量不少，以「大食」的女生角度來說也是非常飽肚及滿足，大家不要忽略日本山形縣的珍珠米，米飯煙韌晶瑩，有濃郁米香，拌勻燒汁一起享用，非常美味！

+ 9 + 8 + 7

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