【周末好去處】荃灣20,000呎親子餐廳　歎素肉漢堡兼打卡玩餐飽

年輕家長湊住小朋友的時候，出街用膳總有難度，最近荃灣就新開了一間一站式親子餐廳，面對坐唔定的小朋友，家長都可以食餐安樂茶飯！餐廳處於號稱探索玩樂暨家庭購物空間的 Donut Village 內，有大型遊樂設施供小朋友捐窿捐罅「放電」，而食品方面都以打卡及有營養為賣點，色彩繽紛的冬甩及夢幻色特飲就最為吸引！ 攝影：鄧穎琪

一個以親子為主題的購物空間上月正式在荃灣開幕，佔地20,000呎，名為 Donut Village ， 糅合用餐、購物與玩樂三大元素。當中的美食區域有一站式親子餐廳 Donut Café，設有「飛船」遊樂設施，讓小朋友瀡滑梯及奔跑，年紀較小的幼童又可以在旁邊探索專區玩樂、砌積木等。

不過要一家人享受 Family Time，當然也不能忽略了父母的享受，餐牌上有一句名言 "Food tastes better when you eat it with your family."，或許沒太多人留意到，記者心裡卻非常同意。這裡的食品以各種營養食材製成，例如用近來興起的 IMPOSSIBLE MEAT 植物肉去製作漢堡等，賣相與味道兼備，頗為討好。至於想打卡的話，就要去到Cafe旁邊的 Donut Kiosk by Donut Café，黃巴士上發售的冬甩、雪糕和奶昔等粉色系甜品十分吸睛。

按下圖睇Donut Café的主菜、小食和甜品！

冬甩和兩種口味的Donut Shakes（冬甩奶昔）皆可以在餐廳旁的Donut Kiosk買到。

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餐廳格局讓家長能望住孩子玩樂的情況。（餐廳提供）

正正在餐廳旁邊，就有一個樓高兩層的飛船造型多元遊樂設施，適合3至8歲小朋友玩樂，他們可以跑跑跳跳，亦有滑梯等，要消磨一個下午及放電，絕對冇難度！年紀較小的幼童也可在幼兒專區玩軟積木，甚或是在「迷你超級市場」玩煮飯仔及模擬購物，透過角色扮演發揮創意，拾回童真，不必終日都與電子產品為伴。

按下圖更了解玩樂設施究竟玩甚麼！

小朋友來來回回地瀡滑梯，玩得樂而忘返。

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在Donut Village內，有大小攤檔和商舖，並不獨專賣親子產品，還有食品、茶類、手袋等，讓家長也不會悶親。

Donut Café

地址：荃灣青山公路荃灣段398號D.PARK愉景新城L1 Donut Village

電話：從缺

營業時間：11:00-21:00

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