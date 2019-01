【周末好去處】荃灣20,000呎親子餐廳　歎素肉漢堡兼打卡玩餐飽

年輕家長湊住小朋友的時候,出街用膳總有難度,最近荃灣就新開了一間一站式親子餐廳,面對坐唔定的小朋友,家長都可以食餐安樂茶飯!餐廳處於號稱探索玩樂暨家庭購物空間的 Donut Village 內,有大型遊樂設施供小朋友捐窿捐罅「放電」,而食品方面都以打卡及有營養為賣點,色彩繽紛的冬甩及夢幻色特飲就最為吸引! 攝影:鄧穎琪

一個以親子為主題的購物空間上月正式在荃灣開幕,佔地20,000呎,名為 Donut Village , 糅合用餐、購物與玩樂三大元素。當中的美食區域有一站式親子餐廳 Donut Café,設有「飛船」遊樂設施,讓小朋友瀡滑梯及奔跑,年紀較小的幼童又可以在旁邊探索專區玩樂、砌積木等。

不過要一家人享受 Family Time,當然也不能忽略了父母的享受,餐牌上有一句名言 "Food tastes better when you eat it with your family.",或許沒太多人留意到,記者心裡卻非常同意。這裡的食品以各種營養食材製成,例如用近來興起的 IMPOSSIBLE MEAT 植物肉去製作漢堡等,賣相與味道兼備,頗為討好。至於想打卡的話,就要去到Cafe旁邊的 Donut Kiosk by Donut Café,黃巴士上發售的冬甩、雪糕和奶昔等粉色系甜品十分吸睛。

冬甩和兩種口味的Donut Shakes(冬甩奶昔)皆可以在餐廳旁的Donut Kiosk買到。

餐廳格局讓家長能望住孩子玩樂的情況。(餐廳提供)

正正在餐廳旁邊,就有一個樓高兩層的飛船造型多元遊樂設施,適合3至8歲小朋友玩樂,他們可以跑跑跳跳,亦有滑梯等,要消磨一個下午及放電,絕對冇難度!年紀較小的幼童也可在幼兒專區玩軟積木,甚或是在「迷你超級市場」玩煮飯仔及模擬購物,透過角色扮演發揮創意,拾回童真,不必終日都與電子產品為伴。

小朋友來來回回地瀡滑梯,玩得樂而忘返。

在Donut Village內,有大小攤檔和商舖,並不獨專賣親子產品,還有食品、茶類、手袋等,讓家長也不會悶親。

Donut Café

地址:荃灣青山公路荃灣段398號D.PARK愉景新城L1 Donut Village

營業時間:11:00-21:00

