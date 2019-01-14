【雞食譜】沙律雞球讓人一試愛上　百搭蒜香沙律汁配乜都得！

炸雞，總是吃不厭，之前曾經做過一味香橙雞塊，今次也用差不多的方法，去做了一道沙律雞球，外脆內軟的炸雞沾滿沙律醬，絕對是會讓人一試愛上的味道，一件接一件，吃不停口！ 攝影、攝錄：李賢華、王夕子 剪接：王夕子

其實這個沙律醬很百搭，不只能跟雞塊同吃，配蝦球亦可，用它來做沙拉骨當然也沒問題。普通沙律醬已經夠滋味，但這次會再加一樣材料，讓它的味道錦上添花，就是蒜泥！必須強調是蒜泥不是蒜蓉，前者比後者剁得更細碎，這樣沙律汁才會夠幼滑。蒜泥在沙律醬中能起提味之效，倍添層次，想再酸一點可悉數加些檸檬汁，甚至加丁點煉奶使它更滑溜，只要在落鑊前調好最對胃口的分量和味道就好。

今次用了拌炒的方法將炸雞與沙律醬拌勻，這個過程無需落油，將兩者隨便撈幾撈，炸雞已均勻地掛滿沙律醬。假若你怕炸雞沾了醬會易腍的話，亦可「醬汁另上」，分開來吃。

沙律雞球食譜

健康小貼士：

蒜出名有益，當中的大蒜素能提升人體免疫力，維持人體細胞及心臟健康，另外也有強烈的殺菌功能。至於雞肉除了含高蛋白質、維他命A、B、D、K及多種礦物質，對補充體力大有幫助，它亦是吸收氨基酸的一大來源。

【雞食譜】香橙雞塊清香醒胃 自製鮮橙醬汁酸甜適中！

香橙雞塊食譜

【雞食譜】南乳雞件鹹香惹味 醃肉時間是關鍵

南乳雞件食譜

食譜 沙律雞球（炸） 材料 去骨雞髀肉1塊、沙律醬5-6匙、蒜泥1匙

醃料：胡椒粉少許、鹽半茶匙、糖半茶匙、生抽少許、生粉半茶匙、酒1茶匙、油少許 做法 1.雞髀肉洗淨，切走脂肪後切塊，以醃料醃大約20分鐘。 2.沙律醬與蒜泥拌勻，攪至冇顆粒順滑狀。 3.雞肉蘸上生粉，中火燒熱鑊下油，半煎炸雞塊至一面轉色後，翻到另一面再炸，盛起。 4.鑊洗淨燒熱，開小火將雞塊與沙律汁炒勻，即成。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港復康會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推 廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10082?utm_source=article_282793&utm_medium=referral&utm_campaign=Galentine2019