【賀年糕點】酒店傳統創意糕點合集！奶皇 珍珠 榛子...持續更新

2019新年，香港各間酒店的賀年糕點款式，經典必有蘿蔔糕、芋頭糕、年糕、馬蹄糕及紅棗糕，新年吃糕點取其「步步高陞」之意，而創新口味發現有30年陳皮紅豆年糕、菊花榛子年糕、奶皇珍珠年糕及松茸蠔豉蓮藕糕等包羅萬有。

半島精品店 生磨糯米香片年糕

豬年賀年主題「歲歲豐盛豬年系列」環繞金豬錢罌及運財金幣，象徵豐盛、幸福和繁榮。搶眼的六角形龜殼花紋象徵長壽，紅綠兩色是傳統宮廷的尊貴色調。年糕以生磨糯米製成，口感煙韌，另有桂花味及全新口味香片年糕。

建議食法：傳統切厚約１厘米，然後慢火煎香，香軟可口；或加蛋漿 ，慢火煎香，香軟濃郁。



地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

查詢：2696 6969

向左掃睇半島精品店「歲歲豐盛 豬年系列」賀年糕點價錢及款式。（圖片：半島精品店供相）

按圖有半島精品店「歲歲豐盛 豬年系列」賀年糕點款式及價錢：

馬哥孛羅酒店集團（香港．港威．太子）

金箔椰汁糕 桂林馬蹄無添加

三款寓意步步高陞的傳統節慶賀年糕點，包括瑤柱蘿蔔糕（配料：臘腸、金華火腿、蝦米及瑤柱等）、金箔椰汁年糕（配料：純蔗糖、新鮮即磨椰漿及糯米粉，綴以食用金箔）及清香馬蹄糕，不添加防腐劑。特別是清香馬蹄糕，馬蹄來自桂林天然水源栽種的新收馬蹄，味道爽甜輕怡，可滋潤生津。糕點禮盒包裝象徵年年有餘。

2019年1月20日或之前訂購瑤柱蘿蔔糕、金箔椰汁年糕及清香馬蹄糕，優惠價每盒$168（原價每盒$198）。（圖片：馬哥孛羅酒店集團供相）

馬哥孛羅咖啡廳 Cafe Marco

地址：九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

查詢：2113 3912

Three on Canton

地址：九龍尖沙咀海港城港威酒店3樓

查詢：2113 7828

add@Prince

地址：九龍尖沙咀海港城太子酒店3樓

查詢：2113 6046

帝苑酒店 紅棗低糖年糕天然清香

喜慶紅棗年糕（低糖），粒粒香甜紅棗肉，運用紅棗的天然甜味，減去蔗糖份量，年糕的甜味更清香。紅棗含有多種維他命、蛋白質及鐵質。至尊蘿蔔糕用日本大根炮製，蘿蔔味重，多汁較清甜，配料用上本地製造具天然豉油鮮味和玫瑰露香味，肥瘦適中的臘腸臘肉，另有完整厚大的瑤柱和來自日本的冬菇。

建議食法：將蘿蔔糕切片約1.5厘米厚，用慢火煎香。

（左）喜慶紅棗年糕、（右）至尊蘿蔔糕，去圖片有價錢。（圖片：帝苑酒店供相）

按圖有帝苑酒店賀年糕點款式及價錢：

帝苑酒店（帝苑軒）

地址：尖東麼地道69號（帝苑酒店地庫2層)

電話：2721 5215（27242666）

九龍香格里拉大酒店

紅米山楂桂圓年糕高纖低膽固醇



三十年陳皮紅豆年糕，「廣東三寶」之一的陳皮配軟滑紅豆蓉，靈感來自傳統紅豆沙甜品，坊間難尋十年以上的陳皮，三十年陳皮非常珍貴，陳皮年份越久，陳皮味更香濃。陳皮素有開胃健脾、理氣化痰，果香與紅豆蓉相得益彰。紅米山楂桂圓年糕，桂圓開胃健脾、養血安神，為滋補良藥，配高膳食纖維及有降低膽固醇作用的紅米，有助減低消化不良。薑汁黑糖棗皇糕，雲南特產的棗皇有滋陰補陽及養血安神等功效，比一般紅棗味道更香濃，黑糖可健脾胃，兩者皆有美顏護膚及提神之效。



地址：香港九龍尖沙咀東部麼地道64號

查詢：2721 2111

三十年陳皮紅豆年糕及薑汁黑糖棗皇糕，兩者均有強身功效。陳皮開胃健脾；紅棗養血安神。（圖片：九龍香格里拉大酒店供相）

按圖有九龍香格里拉大酒店賀年糕點款式及價錢：

+ 4 + 3 + 2

朗廷酒店（唐閣）經典口味不花巧

臘味蘿蔔糕為經典口味，另有傳統發財年糕及臘味芋頭糕。3款傳統賀年糕點，包括發財年糕、臘味蘿蔔糕及臘味芋頭糕，每款均為經典口味。

地址：九龍尖沙咀北京道8號

查詢：2375 1133

大量手切蘿蔔絲的經典臘味蘿蔔糕$218；特級乾瑤柱和蝦米的臘味芋頭糕$218；發財年糕$198。（圖片：朗廷酒店供相）

香港嘉里酒店 沖繩黑糖秘製年糕

紅糖中菜推出的傳統年糕、紅糖秘製芋頭糕及紅糖至尊瑤柱蘿蔔糕。即日起至1月20日，網上預訂1 - 9盒享85折優惠；10 - 29盒8折；30盒或以上75折。

香港嘉里酒店（紅糖）

地址： 紅磡灣紅鸞道38號（酒店7樓）

查詢： 22525279／22525888

由「紅糖」中菜行政總廚余偉經師傅推出的三款傳統賀年糕點，包括傳統年糕、秘製芋頭糕及至尊瑤柱蘿蔔糕。（圖片：香港嘉里酒店供相）

按圖有香港嘉里酒店賀年糕點款式及價錢：

Eaton HK逸東軒

臘味瑤柱蘿蔔糕及富貴椰汁年糕，兩款糕點均採用環保包裝，設計充滿老香港情懷，將傳統中式糕點特別以人手包入印滿由一至十作開端的吉祥句花紙中，最後以麻繩繫上，頗具心思。



地址 : 九龍彌敦道380號B2層

查詢 : 27101093

（左）臘味瑤柱蘿蔔糕$208；（右）富貴椰汁年糕$188。（圖片：逸東軒供相）

香港康得思酒店（明閣） 新推金桔馬蹄、雲南普洱年糕

全新賀年糕點富貴金桔馬蹄糕，同時再度推出黑糖遠年普洱年糕及鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕。

地址：旺角上海街555號（酒店6樓）

查詢：35523028

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香港海景嘉福洲際酒店 奶皇珍珠創意年糕！

今年一共有5款賀年糕點，包括經典的臘味瑤柱蘿蔔糕及大展鴻圖年糕，較獨特創新的有紫薯臘味芋頭糕、菊花榛子年糕及奶皇珍珠年糕。



地址： 尖東麼地道70號

查詢： 2721 5161

大展鴻圖年糕$268。（圖片：香港海景嘉福洲際酒店官網）

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帝京酒店 新口味松茸蠔豉蓮藕糕

帝京酒店的創新糕點口味，包括松茸蠔豉蓮藕糕及桂圓棗皇藏金糕。另有傳統蔗汁紅年糕、瑤柱臘味蘿蔔糕及臘味芋頭糕。2019年1月21日或之前訂購享9折優惠。



地址：九龍太子道西193號帝京酒店一樓

查詢 : 26226256

創新糕點口味，包括松茸蠔豉蓮藕糕及桂圓棗皇藏金糕（圖片：帝京酒店官網）

按圖有帝京酒店賀年糕點款式及價錢：

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