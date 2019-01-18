【食物解碼】麩質過敏者必看！整麵包除咗用麵粉仲可以用香蕉粉？

班戟、英式鬆餅、麵包、餅乾……這些麵點料理原本依賴麵粉來製作，但其實還有別的食材可以替代──香蕉粉。

香蕉粉到底是什麼材料？（點擊圖片看答案！）

也因為它能代替麵粉，所以除了一般人可以食用，對於麩質過敏患者或無麩質飲食者來說，都是不錯的替代選擇。除了做成糕點，也能為湯品或醬汁帶來增稠的效果，或是作為肉類或蔬菜的「麵衣」。

除了無麩質……

香蕉粉可以算是一種抗性澱粉（resistant starch）。抗性澱粉進入腸道後無法被消化，相對地也讓血糖不易上升，降低胰島素分泌，也就不容易形成脂肪囤積。此外，香蕉粉含有維他命E、鋅、鎂、鉀及錳等礦物質。

如何料理？

如果是作為替代麵粉的食材，建議以較少的量來取代，比如說食譜寫明需要一杯的麵粉，那麼只要用約半杯到3/4杯的香蕉粉即可。另外，有些食譜為了讓糕點保有海綿般的口感，會用到黃原膠或其他相似效果的材料。

資料來源：

What Is Green Banana Flour?

Green Banana Flour Is a Gut-Boosting Superfood That Speeds Weight Loss

【本文獲「NOM Magazine」授權轉載。NOM Magazine深入探討全球餐飲趨勢與發展，為台灣/亞洲地區餐飲市場提供有觀點、深度與溫度的專業知識和國際新聞的平台。】

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