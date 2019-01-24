【食物解碼】羅漢果唔止煲湯沖水　比砂糖甜350倍仲可以做代糖

「羅漢果（monk fruit）」又俗稱「神仙果」，在中國廣西桂林市，是著名的特產「桂林三寶」之一。有人說羅漢果湯液味美，就有如微甜的冬瓜茶，是價廉的美容潤喉聖品，由於羅漢果可以被拿來萃取出低熱量、高甜分的甜味劑，因此羅漢果近期也常常被拿來和最流行的代糖原料「甜葉菊（stevia）」互相比較，已經頗有從甜葉菊手上搶走一部份商機的勢頭，發展潛力頗受注目。 文：張越評／食力

中國桂林萊茵生物科技股份有限公司也即將成為第一個帶羅漢果進入歐洲的業者，在2017年8月3日向歐洲食品安全局遞出了許可的申請，如果成功通過申請，中國羅漢果風潮將能從日本、美國，一路再吹入歐洲。

按下圖看羅漢果到底有什麼功效？▼

羅漢果的主要甜味不僅來自果糖、葡萄糖，還來自羅漢果苷V（Mogroside V），果苷成分不僅甜度比砂糖還要甜上350倍、幾乎不具有熱量，滋味也不會像其他代糖一樣伴隨着苦味或是金屬味。使用上，羅漢果萃取物也可以被做成穩定的液狀或粉末，對熱或酸鹼的耐受表現也很良好，不會像阿斯巴甜這類由胺基酸鏈組成的代糖，遇熱容易變性，味道就隨之改變、甜味消失。

按圖看看羅漢果苷V是如何提取​的！▼

在美國，羅漢果萃取物也已經被視為安全可食用（Generally as Recognised as Safe）的物質，被允許使用在食物和飲料產品裏，更不乏被一些主流品牌的產品中使用，像是「星巴克（Starbucks）」的即飲品以及「Chobani」的乳酪等等。

「伊諾市場洞察（Innova Market Insights）」創新總監盧．安．威廉姆斯（Lu Ann William）在一份聲明當中也說到，減糖、潔淨標示（clean lable）的趨勢相結合，推動了業界開始去使用一些天然混合甜味劑。目前與甜葉菊相比，雖然羅漢果的相關產品還算小眾，不過各界對它的興趣正在上升。

但是要想應用在大宗的主流商品上，成本依然過於昂貴，因為羅漢果苷V必須由水果中取得，暫時還沒有人工製造的方法，羅漢果的種植卻十分不容易，對於羅漢果代糖這項產品，消費者最關心的議題可能就是它的產量了，因為羅漢果在全世界只產於中國桂林一個地區，而且一年只產一次，其輸出量在2014年時達260噸，其中超過90％出口到美國和日本，未來輸入歐洲能否達到更穩定持續的供應，就得依賴組織培養規模擴大、尋找異地育種、開設試驗農場提升產量到至少一年兩收的程度，雖然萊茵生物科技在《FoodNavigator》訪問中表示2年內就能達成這個目標，但真要突破現階段產量限制，想必仍是有其困難度。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：來勢洶洶！代糖界的明日之星「中國羅漢果」】