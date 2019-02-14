【食物解碼】醃漬物冇營養食多仲會致癌？一文拆解醃漬蔬果迷思

醃漬蔬果通常帶給民眾高鹽、高糖的印象，因此也伴隨着這些醃漬蔬果都是很不健康的印象。但醃漬蔬果真的都沒有營養嗎？讓《食力》來解答。 文：陳文嫺／食力

台灣輔仁大學食品科學系教授高彩華說明，一般蔬果被廣泛重視的營養素為膳食纖維、維他命、植化素等。若以生鮮蔬果與經過簡單的加鹽、加醋、加糖醃漬過的醃漬蔬果比較，經過醃漬的蔬果可能會因為經過截切、醃漬時間過長，而導致一些易氧化或易降解的成分（例如：維他命C或多酚）含量減少，但對於短時間醃漬的食品則影響較小。較穩定的營養素（例如：膳食纖維），在醃漬前後改變不大。而醃漬過程若配合發酵，則可能產生更多的有機酸，亦有可能產生一些有益健康的發酵產物。

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《食力》營養師張越評表示，各種蔬菜均含有蛋白質，只是多寡程度不一，因此蔬菜本身即含有一種蛋白質分解酶，會在醃漬過程中，將蛋白質分解成胺基酸、產生鮮味。所以醃漬蔬果主要營養為蛋白質（發酵類分解為胺基酸）及纖維（發酵類分解為有機酸）。若是屬於發酵類的醃漬蔬果，則會含有乳酸菌、酵母菌等，乳酸菌會產生小分子的有機酸，有不同的香氣，並且有利人體對礦物質如鐵、鋅等的吸收，增加生物利用率。

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張越評也提醒，由於鹽醃類醃漬蔬菜多透過鹽的滲透作用使微生物不易生長，並讓蔬果中的自由水含量降低，達到可長期保存的目的，所以醃漬食物用的醃料都必須到達一定濃度，才有抑菌效果。因此，食用醃漬食物較易攝取過多的鹽分，需要特別注意。消費者可以透過食品營養標示辨明，每100公克的食物，若含有超過500毫克的鈉，即屬於高鈉食品，應酌量攝取以免鈉含量攝取過多。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：醃漬蔬果沒營養吃了又生病？】

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