【賀年食品】齊集老字號網店及明星店　5間賀年曲奇蛋卷鮮香突圍

新年將至，大家想到拜年送甚麼賀禮嗎？經濟實惠、美味、包裝靚、特別少少打破沈悶「送咩好」？ 選來城中5個品牌，包括老字號、網上店及明星店，其賀年曲奇、蛋卷及蝴蝶酥等鮮香鬆脆，包裝精美。 攝影：朱潤富

「祝奇餅」海鮮野菌味突圍 創意曲奇味道印象最深

吃慣了甜味的曲奇，新嘗試「祝奇餅」印象最為深刻，薈雜5款「海鮮」、1款野菌及2款經典口味的鬆化曲奇餅，絕少想到有人將海鮮及野菌味嵌入曲奇餅內。兩款限量賀年特別版曲奇禮盒—「祝‧包羅萬有」及「祝‧豐衣足食」，前者有39片曲奇，內含9種口味；後者有26片曲奇，內含6種口味。

推薦鵝肝醬曲奇、鯷魚曲奇及羊肚菌及野菌曲奇及金鑽松露曲奇，它們在味蕾上的味道最為濃郁甘香。

最滋味的3款，推薦鵝肝醬曲奇、鯷魚曲奇及羊肚菌及野菌曲奇及金鑽松露曲奇，它們在味蕾上的味道最為濃郁甘香，之後推薦聖傑克干貝鮑魚曲奇、藍龍蝦曲奇、咖啡曲奇及朱古力曲奇，前兩者氣味鮮香，後兩者芳醇。而個人認為墨魚汁紅椒曲奇比較奇特，如果大家愛墨魚汁加微辣的後勁大可以挑戰。

試食後總結，太像品嚐海鮮大餐，佐以香濃菇菌，並以餐飲咖啡及朱古力甜品作結。

按圖睇拆開包裝後的曲及價錢：

Blesscuit Bakery分店有7間，另各區有新年限定共9間。分店包括：尖沙咀K11店：九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地庫2層Kiosk 1號舖／金鐘店：金鐘金鐘道93號金鐘廊Lab Concept A01a號舖／荃灣店：荃灣楊屋道一號荃新天地一期G31號。

新年限定店包括：灣仔皇后大道東200號利東街地下G08號（1月1日至3月29日）／旺角亞皆老街8號朗豪坊L4 Roadshow Area號舖（L4-K403）（1月1日至2月28日）／元朗Yoho Mall 2期1樓Atrium（1月17日至2月4日）／馬鞍山新港城中心2樓天幕廣場Atrium B（Food & Style）（1月25日至2月3日）。

余仁生高麗蔘曲奇 冬日甜品啟發新口味

素來提倡中醫藥智慧，主打蔘茸海味，今個新年首推曲奇餅，鐵盒包裝，內有４款以中式食材：高麗蔘、黑芝麻、紅棗杞子及暖薑炮製的西式曲奇。當中以甘醇高麗蔘口味最為特別，每塊曲奇有原片高麗蔘片，口感像果乾般煙韌，另有淡焦糖味夾心忌廉，口感層次頗是豐富。

余仁生今個新年首推曲奇餅，內有４款以中式食材：高麗蔘、黑芝麻、紅棗杞子及暖薑炮製的西式曲奇。

此外，餅上金筆揮毫的黑芝麻曲奇，咬落有甘香濃郁黑芝麻味，有芝麻糊的既視感；紅棗杞子曲奇看來粗獷奔放，形似燕麥曲奇，夾雜香甜的紅棗及杞子乾；暖薑香橙曲奇主要以薑味取勝，橙味偏淡。建議大家曲奇開封後宜盡快食用，或者另以食物盒密封以免受潮，特別是黑芝麻及暖薑香橙曲奇宜盡快享用。

按圖睇拆開包裝後的曲奇、價錢及食材對身體的療效：

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Valerie Pastry甜蜜曲奇蛋卷蝴蝶酥 吃得出的手工味道

喜歡品嚐手工味道的朋友，該對Valerie Pastry不感陌生，由兩名八十後年輕廚師Yam和Tracy創立的網上餅店，自中秋月餅後，新年繼續孜孜不倦努力做餅，推出蛋卷、曲奇及蝴蝶酥等。他們另備櫻花蝦蘿蔔糕、蜂蜜桂花千層糕、尊貴海皇XO醬、地中海日曬番茄醬連禮盒及琥珀合桃。大家需於網上訂購並到工場自取或快遞。購買12罐蝴蝶酥禮盒免費送1罐，$138/盒；$188/盒（加大裝）。

按圖睇拆開包裝後的蛋卷、曲奇及價錢：

Valérie Pastry

工場地址：新蒲崗大有街32號泰力工業中心19樓1903室

營業時間：12:30-19:30

取貨方法：工場自取或快遞

查詢：3565 6765

OR TEA聯乘老字號甄沾記 蛋卷茶葉禮盒極賦藝術味



打開包裝盒的時侯，宛如打開聖旨！4幅賦當代藝術感的圖畫躍現眼前，跳脫、從容、勇敢、優雅的少女圖可以反覆細味。急不及待拆開蛋卷包裝，是百年老字號甄沾記的椰露蛋卷，顧名思意是充滿椰子香的鬆脆蛋卷。若果大家愛懷舊叮叮糖，想必一定認識甄沾記寶號。

按圖有價錢及購買地點：

奇華餅家帶小丸子拜年 賀年禮盒紅卜卜包羅萬有

傳統新年，老字號餅家一向深受歡迎，由細食到大的形象深入民心。不過要籠絡新生代小朋友也喜愛，祈望傳承傳統之美，以可愛卡通包裝傳統小食、糖果及曲奇，春節限定版賀新年。

奇華餅家今年聯同「櫻桃小丸子」拜年，推出春節限定「櫻桃小丸子孖裝年糕禮盒」及「櫻桃小丸子孖裝小食禮盒」。此外，有多款造型趣致可愛的熊貓系列曲奇及賀年小食。

按圖開箱睇多款賀年小食禮盒及價錢：

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