【尖沙咀點心】期間限定My Little Pony幻彩點心　仲有麻辣系列！

尖沙咀一間點心店經常與不同卡通人物Crossover，近日此店再有新的合作對象，就是My Little Pony小馬寶莉，今次合作共推出18款新品，大部分點心都有漸變幻彩色系，還有許多”IG-er” 最愛的獨角獸元素，看得人心花怒放！ 攝影：鄧穎琪

新派點心店「点心代表DIM SUM ICON」一向以創意見稱，開業3年多以來，經常與不同卡通人物聯乘，包括：蠟筆小新、美少女戰士及Little Twins Star等，而即日起該店就與美國大型玩具生產商Hasbro合作，推出My Little Pony（小馬寶莉）點心！My Little Pony在外國十分火紅，採訪當日，記者就見到有路過的外國人駐足欣賞一眾新品，對這些點心大感好奇，還立即拿出電話拍照留念。

為了配合這次的新系列，餐廳牆上也換上My Little Pony小馬寶莉的佈置來點綴，喇叭並一直播放住這套卡通片的歌曲。

這個系列有12款點心、4款甜品及2款飲品，當中以幻彩色系的Twilight Sparkle幻彩小籠包以及Rarity幻彩蝦餃皇最為搶眼，有人會擔心顏色太鮮艷而卻步，不過餐廳所用的都是特製的天然食用色素。而芸芸點心之中，記者個人最喜歡就是招牌流沙奶皇包，流沙奶皇包一直是這裡的王牌產品，早前在各次聯乘中都被弄成「嘔奶」代表，如嘔奶的蛋黃哥、便便的小新等，雖然有點「核突」，然而食客卻玩得好過癮，紛紛打卡留念！今次餐廳反璞歸真，不玩花巧，只在包上印上Fluttershy（柔柔）、Twillight Sparkle（紫悅）及Rainbow Dash（雲寶）的樣子，卻相當精緻，而且一如既往地流心。

請按下圖睇My Little Pony點心完整系列及價錢！

一籠籠的My Little Pony點心色彩很繽紛！

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以上點心供應期由即日起至4月30日，約為三個半月。不過除了期間限定的My Little Pony點心外，也有13款全新的自家製創意點心，當中有幾款更是辣到噴火的麻辣系列，適合嗜辣之人。記者最愛是黑松露蝦多士，因蝦多士今時今日已不算多見，所以每次記者見到都一定會點，這一款還鋪上法國黑松露，額外添了一份香氣。

請按下圖睇麻辣點心及其他創意點心的簡介和價錢！

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点心代表DIM SUM ICON

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 3樓L308號舖

電話：2885 1345

營業時間：11:00-23:00

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