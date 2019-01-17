【尖沙咀甜品】全球首間朱古力便利店開！自製獨家靚相KitKat包裝

全港首間朱古力便利店開幕！當中有過百款朱古力品牌從全球搜購到港，有得獎的泰國朱古力，亦有英國的朱古力啤酒等。等等未完，還有獨家印你個樣上KitKat朱古力包裝盒，用來送禮，或作紀念夠晒特別！ 攝影：唐家儀

1. 特別版「印你個樣」上KitKat盒

KitKat朱古力大家食得多，用來送禮好像沒甚麼特別，但盒上印上樣子後就獨一無二。場內有部印KitKat盒機，好像影貼紙相段，影完再設計，之後就會印上盒，令你擁有獨一無二的朱古力。

詳情：

收費：$60/次，或場內消費$300換取影相印盒機會一次

備註：每日名額100位

按圖睇特別版KitKat，同埋仲有咩玩！

特別版朱古力，可以印上你的樣子，至於朱古力味道是最傳統的純朱古力口味。

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2. 過百款朱古力款式！全球首間朱古力便利店

便利店，ChoConveni，內的朱古力來自世界各地，有泰國得獎的朱古力、台灣的星空主題朱古力、英國的朱古力味啤酒，特濃朱古力醬等，種類繁多又出色。這些選材都由本地朱古力品嚐師陳嘉恩(Katie Chan)選購，每款都有特色、有質素，而且在港都很難買到，今次可以一次過在這間朱古力便利店試盡各地朱古力，朱古力迷小心買到失控！

按圖睇有咩特色朱古力先！

清邁70%黑朱古力 $55｜由兩位泰國律師創辦的朱古力品牌，從泰國農民直接採購的可可豆，所做出來的朱古力口味，於「世界巧克力大賽2018」得獎。

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除了可以吃的朱古力，同場有不少以朱古力為題材的東西，如記事薄、筆等，賣相像真度極高，好易誤會以下的東西是真正可以吃到的朱古力。

按圖睇有咩朱古力造型東西！

朱古力記事簿$140。

3. 影相位：Status牆、層層叠大型藝術裝置

朱古力便利店內的設計都幾靚，有不少影相位。當中有霓虹燈牌牆，英文字燈牌寫上Complicated、Single等字眼，讓你隨時行埋去影相表示你的Status。

另外，整特別版KitKat盒的位置，有大型層層叠藝術裝置，也可以在這裡拍到不少美美的照片。

按圖睇有咩影相位！

層層叠藝術裝置。

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4. 消費換朱古力電子通行證

於場內消費滿$300或以上，即可有金幣扭蛋，可以扭到不同品牌的朱古力。此外，還可得到朱古力電子通行證，證內有15個朱古力幣，可於場內16間店內換朱古力。

「朱古力電子通行證」詳情：

日期：2019年1月17至2月17日

備註：

1. 於海港城場內以電子付款方式同日消費滿$300，即可得到通行證，內有15個朱古力幣，可憑幣到指定店內換朱古力。

2. 同時可得到金幣一個去扭蛋。

3. 並可到KitKat位置換「KitKat My Break」印相服務或KitKat Chocolatory 手工朱古力一盒。

5. 期間限定情人節花店

臨近情人節，除了送朱古力，花也是女生們喜愛的禮物。這裡有期間限定花店，分別由兩個時裝品牌 Kate Spade和Sergio Rossi所設的花店。

在 Kate Spade 店內消費指定金額即可得到保鮮花。至於 Sergio Rossi今次與本地花店Floristry by Art of Living合作設計多款花，造型特別，啱晒用來送給女孩子。

按圖睇有咩靚花送畀女仔！

於Kate Spade消費指定金額，即可獲花盒。

《ChoConverni》朱古力便利店

日期：2019年1月17日至2月17日(2月5日初一休息)

時間：10am-10pm

地點：海港城港威商場地下大堂II

「Create Your Own KIT KAT」pop-up store

日期：2019年1月17日至2月17日

時間：10am-9pm(自訂服務開放時間：12nn-9pm)

地點：海港城港威商場地下大堂I

朱古力藝術展覽

日期：2019年1月17日至2月17日

時間：10am-9pm(自訂服務開放時間：12nn-9pm)

地點：海港城海洋中心二階207號舖「海港城 美術館」

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港復康會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推 廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10082?utm_source=article_284138&utm_medium=referral&utm_campaign=Galentine2019