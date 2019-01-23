【美容碳酸水】少女時代Yuri自製美肌水5天現光澤　解構4大迷思！

碳酸水，即梳打水，由於生產商將二氧化碳氣體溶入水中，使飲料起泡，令碳酸水成為不少人的至愛飲品——可以「零罪疚感」地享受喝汽水般的感覺。而近年少女時代成員Yuri更示範了碳酸水美容法，令碳酸水更加受到歡迎，到底碳酸水真是那麼好嗎？

甚麼是碳酸水？

一種在壓力下將二氧化碳氣體溶入水中的飲料，雖然在生產過程中有時候會加入一些添加劑，例如鹽來提升味道，但由於標榜無熱量和糖，使碳酸水成為含糖飲料的替代品。除了人工加工的碳酸水外，市面上亦有售一種天然的碳酸水，是由礦泉而來，含有礦物質和硫化合物。

甚麼是碳酸水美容法?

少女時代成員Yuri曾經示範過，她持續了一年的碳酸水美容法，每天會喝一瓶自家製的碳酸水。

少女時代成員Yuri的身型皮膚人人稱羡，原來靠的只不過是十數元便買到的碳酸水。(Instagram@yulyulk)

做法是在500毫升的碳酸水中加入1個檸檬汁，飲了5天皮膚變得有光澤、不暗啞，比飲其他飲品更健康。

不過，不少人都會對這種碳酸水存有疑問，擔心碳酸水對身體有壞影響，今次就解答一下常見的迷思。

迷思一：碳酸水是酸性的，那麼會對身體有何影響？

二氧化碳混合水後會經化學反應產生碳酸，碳酸會刺激神經細胞，引起一種刺激和令人愉悅的感覺。碳酸的pH值（酸鹼值）大約是pH3-4，和醋及番茄汁差不多。不過，飲用碳酸飲料並不會增加身體的酸性，原因是胃部和肺部會消化體內多餘的二氧化碳，令血液能夠維持在微鹼（pH值約pH7.35-pH7.45）的水平。

迷思二：碳酸水會否影響口腔健康？

由於牙齒表面的琺瑯質會直接接觸到碳酸，或會擔心琺瑯質因此而侵蝕琺瑯質，進一步加速牙齒磨損，引起敏感。美國牙醫學會雜誌（Journal of the American Dental Association）的研究指出，和水一樣，無味氣泡水並不會侵蝕琺瑯質。

不過，值得一提的是，由於糖碳化後會引起蛀牙，因此，添加了調味、糖分和檸檬酸如可樂等碳酸飲料，它們破壞琺瑯質的風險，比起碳酸水高出100倍。

如果仍是擔心的話，可在喝碳酸水後用水潄口，沖走停留在牙齒上的酸性物質。

添加了調味、糖分和檸檬酸如可樂等碳酸飲料，其破壞琺瑯質的風險比碳酸水高出100倍。(GettyImages)

迷思三：碳酸水會否影響消化系統？

好多時一不小心吃膩，喝一口碳酸飲料就可以繼續狂吃，到底這是否和碳酸水對消化系統的影響有關呢？

按圖看清答案和基於什麼原理？

迷思四：碳酸水會造成骨頭鈣質流失？

到底碳酸水的酸性有沒有可能引來骨質疏鬆症？

按圖看答案：

雖然還未有大量的研究去實證，但總括而言暫並無證據顯示碳酸水對身體有害。不過有趣的是，雖然碳酸水和碳酸飲料的名稱以至生產方法相似，但切忌把兩者混為一談，因為可樂有更多的添加劑和糖分才會令它成為不健康的飲品，有沒有碳酸並沒有什麼大影響。

資料來源：healthline