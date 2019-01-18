【減肥】瘦身不必捱餓　6大方法熱量減半還可吃更多！

「其實我好愛吃，不過好怕肥！」所以逼自己不要吃太多。 不過，這想法從此可以改，吃得聰明及有智慧一些，原來可以吃得多，享受進食的樂趣，也不怕攝入高熱量。 跟IG網紅兼營養學家，學習6個智慧飲食方法，有助保持纖瘦體態及有利減肥。

Amanda Meixner（@meowmeix）是營養學家，她的個人IG有一百萬追蹤者，當中有Jamie Oliver。她常常分享及建議選擇聰明的食物，從而減少吃無味食物的痛苦來避免增加卡路里吸收。想減肥而不計算卡路里？至少有6方法可跟，選優質的碳水化合物，吃強飽腹感食物，揀低熱量食物，控制食物比例，食物替代亙換法及選擇100千卡零食。

別吃太少│怕胖吃一隻煎蛋做早餐，不吃吃碳水化合物，很快便產生飢餓感，飽肚1分鐘。反而右面享受優質的碳水化合物，吃飽腹的食物，減低再進食額外食物的機會，可飽肚1小時。（圖片：meowmeix IG）

按圖有meowmeix在IG的減脂聰明飲食方法：

+ 12 + 11 + 10

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」慈善平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送 您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。 門票數量有限，送完即止。（推廣 日期： 1月9日至1月21日） ：https://heart.hk01.com/zh/project/10076