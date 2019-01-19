【旺角掃街】一田MOKO重開！近19,000呎超市集11間人氣食店

《掃街攻略》今集來到旺角！今次掃街舒服一點，在大型超市內掃美食！一田超市位於旺角的分店，重新裝修後即將開幕！新店擴張至近19,000呎，比之前大了近半個場地，還增加了11間食店，當中有鐵板燒、榴槤甜品等，即刻帶你去旺角掃街，出發！ 攝影：唐家儀

近19,000呎新環境 集11間話題食店

旺角MOKO商場內的一田，原址3樓，現搬至5樓後，環境增加至18,995呎。場內比以前大了，將超市和食肆結合，帶來更豐富的食店。

全場食店分了2大部分，有即買即煮的食店和輕食區。即買即煮，例如你購入海鮮，現場會有師傅為你馬上煮，讓你吃到最新鮮的食材。至於輕食區，以甜品、麵包和飲品為主。食店加起來總共11間，大家可以舒舒服服在超市內掃美食！

全場共11間食店。

1. 靚牛肉即叫即燒 日式鐵板燒店@Grill+

日本菜很流行的鐵板燒，這裡有，還讓你選完牛肉，師傳為你即刻燒，新鮮的肉片，有近江牛鐵板燒，霜降油花，甘香不膩，原汁原味，望見都流口水。

提提你，這個自選靚肉燒肉服務只限開業首月，想兩手揈揈等食靚牛，要把握這個月的機會。

自選靚肉燒肉服務詳情：

顧客可於店內之PRIME肉食專櫃自選靚肉，隨場燒製。

推廣期：1月20日- 2月19日，並只供適量調味服務，不設醬料。

按圖睇Grill+靚牛肉美食！

近江牛鐵板燒 推廣價 $299（每日限售30份）（供應期由 20/1-19/2）官方圖片

2. 即燒鮮蠔肥美Juicy@Oysta+

以Farm-To-Table理念經營，產地直送生蠔及海產到港，蠔肉非常新鮮，經燒過的蠔肉依然有Juicy感；如即食新鮮蠔肉，海水味濃郁至不用調味都已經美味鮮甜。顧客可一邊選購，一邊品嚐即燒生蠔、即蒸龍蝦、生蠔春卷等。

按圖睇Oysta+肥美即燒鮮蠔！

3. 日本築地20cm大大塊炸魚餅烏冬@魚河岸

店舖源於日本築地，以揚物炸魚餅最人氣，入口後滿是魚肉鮮味，香口不油膩，而且有直徑20cm咁大塊，份量十足！加入炸魚餅的丼物、烏冬同樣受食客追捧。

巨型炸魚餅烏冬 $42（開店限定價）

4. 北海道直送15cm蟹肉卷@魚兵衛

由日本直送的食材夠晒新鮮，現在開幕期間限定北海道蟹肉卷$198，每日限定20份！

滿盛北海道蟹肉卷 $198

5. 鹹香味濃！手工切片西班牙黑毛豬@PATA NEGRA House

主打西班牙國寶級伊比利亞黑毛豬的食店，可以試到新鮮手工切片火腿，同場亦提供漢堡，肉味鹹香且油分豐富。

按圖睇PATA NEGRA House西班牙黑毛豬美食！

6. 馬拉A級貓山王榴槤甜品@老樹

全港首間以馬來西亞榴槤Crossover日本烘焙材料的甜品店，以馬來西亞A級貓山王榴槤及日本北海道牛奶，全手工製成多款榴槤味蛋糕、瑞士卷及芝士撻。當中，有日本流行的戚風蛋糕加榴槤蓉，可再加榴槤雪，令榴槤味加陪昇華。

按圖睇老樹馬拉A級貓山王榴槤甜品！

7. 邊行邊食超方便！樽裝泰式芒果糯米飯@Co~Chap!

現場選新鮮水果和蔬果，可即場製成鮮榨冷壓Super Juice；另外有造型特別的Dessert In-A-Jar泰式芒果糯米飯，可以邊行邊食，非常方便。

按圖睇Co~Chap!有咩食！

8. 獨家紅草莓牛角包@糧友

來自日本九州的麵包品牌，以自家培植的天然酵母、日本發酵及石窯烘焙技術配合日本食材，每日香港新鮮製造口感香軟的烘培麵包。當中有獨家推出的紅牛角，加入草莓元素於牛角包中，香甜不膩。

9. 日式漢堡@Mos Burger

日本漢堡飽連鎖專門店，漢堡款有飯堡等特別款式；漢堡部份選用日本食材，製作多款柔嫩多汁的漢堡包。

期間限定Pizza Burger套餐 $41(官方圖片)

10. 手工精緻蛋糕@Italian Tomato

手作蛋糕外觀精緻和口感綿密，吃完正餐來吃點甜點，增加幸福的感覺。

精選蛋糕9折優惠(官方圖片)

11. 人氣珍珠鮮奶綠@天仁茗茶

坊間如此多間台茶店，都無傷這品牌在港的魅力與地位，到目前依然很好人排隊喝珍珠鮮奶綠。開幕期，913茶王系列第二杯半價，台茶迷拉多位朋友來喝茶吧！

913茶王系列第二杯半價(官方圖片)

「日本人氣手信區」 東京車站必買蛋捲YOKU MOKU

旺角一田超市今次重開，裡面設有「日本人氣手信區」，一盒盒包裝精緻的日本餅食、朱古力、洋菓子禮盒齊集貨架上，當中有日本東京的老字號西式甜點品牌「YOKU MOKU」，以雪茄蛋捲聞名，是日本東京車站必買及被譽為最高級的送禮禮盒。

特設手信區內，有東京老字號西式甜點品牌「YOKU MOKU」。

近期一田都開始了日本手信市集，旺角、荃灣和元朗都可以買到限定日本零食。

按圖睇有咩零食買！

一番之美食集結 一田x北海道市集。

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一番之美食集結 一田x北海道市集

日期：即日起至2019年1月20日

地點：旺角、荃灣和元朗分店

一田超市(旺角)

試業日期：2019年1月20日

地址：旺角新世紀廣場5樓

營業時間：星期一至日 10am-10pm （首日試業開店時間：11am）

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