【屯門小店】文青、田園風、居酒屋　三種不同風格總有一間啱你

在屯門有不少特別的小店，這次為大家介紹三間裝潢上也有特色的食店。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

三間屯門小店。（作者提供）

今個星期走入屯門留下貓毛時，發現這區開了愈來愈多心思小店，提供各式各樣打卡美食，賣相和味道都不錯，不止呃like這麼簡單！

今次品嚐其中3間小店，嘆盡爆汁太陽蛋熱狗、汪星人棉棉朱古力及甲羅燒泡飯，各適其適，手機吃飽之餘，貓人也食到咀舔舔 !

１．爆汁太陽蛋熱狗＠小清新食店

近日一間文青小店進駐了公屋商場兩個月，相當別樹一幟。這食肆主打各式熱狗、漢堡及意粉等美食，以客人自助取餐式經營。坐位雖不多也坐得舒服，除了對坐2人位，還有一排單邊位面向輕鐵路軌開揚空地，加上牆身繪有玩味插圖壁畫，氣氛特別悠閒 。

我們早上來到，由於貓人的胃還未瞓醒，早晨套餐對我來說實太heavy，於是特意向一眾散叫的熱狗入手 （熱狗套餐要11時後才供應）。

細看設計精美的餐牌，立即揀了其中一款「早安神之美熱狗」。將太陽蛋加持在經典的香腸熱狗上，猶如黃袍加身，即時爆趣滿fun！

盪漾的太陽蛋吹彈即破，慢慢流入酸酸甜甜的脆皮腸熱狗裏，一口咬下去，蛋汁爆發，令熱狗加添了滑溜感，味蕾指數即場飇升，好．滿．足！

貓人的餓底朋友則選了一個早餐，包含太陽蛋、鮮茄辣味牛肉連公仔麵及飲品。太陽蛋上面更融入Q版蕃茄點綴，特別醒神又健康！惟店內小型廚房採開放式設計，室温似乎相對較熱。

早餐套餐。（作者提供）

２．汪星人棉棉咖啡/朱古力@藍地田園風cafe

想慢活一點，可由屯門的藍地輕鐵站徐徐走入藍地大街。街道兩旁開了數間cafe，融入當地的鄉郊環境，透出慵懶氛圍。其中一間小店裏，以木椅木櫈襯托紅磚牆，構建成一間英倫田園風cafe。在下午茶時間我坐於近門口的位置，讓和煦陽光斜照着貓人背脊。

小店供應Pasta、Pizza及All Day Breakfast 等美食，我隨意地點了個「美國早晨早餐」，份量十足，包括櫻花蝦炒蛋、香腸、煙肉、脆口薯餅、雜菌及沙律菜等。

其中以櫻花蝦炒蛋最有驚喜，一隻隻具質感的鮮蝦融入奶黃色的滑溜炒蛋裏，口感層次豐盛，而新鮮的黑椒磨菇則味道較清淡健康。驚喜度爆升的汪星人棉棉咖啡／朱古力備有4款造型，內心經過激烈投票後，終於挑選了柴犬哥配朱古力。

端上來後，原來需要客人自助為柴犬哥（棉花糖）進行下水禮，我輕輕放後，看着柴犬哥在朱古力milk spa裏半浮沉，很治癒！

３．甲羅燒泡飯@居酒和風店

周六下午走進這間小型居酒屋，享受寧靜的東洋風，嘆個遲來的午餐。一室淺木牆身，擺放各式日系精品，結合微黃柔光，洋溢和風情懷。

除供應各式午市定食外，讓貓人雙眼發亮是三款海鮮泡飯，分別是龍蝦海鮮泡飯、甲羅燒蟹柳泡飯及三文魚蜆肉泡飯。由於平時較少吃甲羅燒，今次一於試試。

先呷一口湯即嚐到啖啖海水鮮味，而蓋上蔥花的燒蟹膏有點點鹹香味，拌着一口口飯來吃都幾滋味！

三間食店名字：

１．by the tray 盤子工房

２．thre3 concept

３．鮨亭

撰文：世外貓人 一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。 Facebook專頁：世外貓人遊樂誌

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「屯門3間心機小店 咀舔舔打卡美食篇」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）