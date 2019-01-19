【健康湯水食譜】無花果豬骨湯潤肺止咳　豬骨氽水宜凍水落肉齊煲

「無花果」聽起來意頭不好，卻十分有益，《本草綱目》中稱它「治五痔、利咽喉、消腫痛、解瘡毒」，趁秋冬咽喉乾涸之際，煲一個無花果豬骨湯，能潤肺止咳。而豬骨氽水時，宜凍水放肉齊煲，而非一般水滾後才放豬骨，原來一直都做錯!? 攝影：鄧穎琪

無花果味道甘美，本身熱量又低，每個大約47千卡，在不少西方國家更獲稱為「生命果」，《雲南中草藥》曾形容它能「健胃止瀉、袪痰理氣、治食慾缺乏、消化不良、腸炎」，秋冬煲湯經常用到它，貪它肉質柔軟，並且能治療慢性咽炎、肺熱聲啞等，即使從西醫及營養學角度去看，其脂肪酶和蛋白酶也能幫助消化、驅蟲、抑菌、增強免疫力等。

除了介紹無花果的益處外，也想特別提一提煲湯氽水的注意事項。眾所周知用肉煲湯一定要氽水，即是將肉放在鍋裡灼10分鐘左右，目的是逼出血水、油分和雜質等，用氽過水的肉來煲湯，整個湯顏色會較為清澈，沒那麼油膩。像今次這樣用西施骨等豬骨來煲湯，必定要用凍水，不宜用熱水。

用凍水氽水俗稱為「跑活水」，由於豬肉和豬骨的雜質較多，需要從凍水開始慢慢使油分和血水等滲出，相反用熱水的話，肉身會很快變色，蛋白質等也會快速凝固，使得雜質被鎖死在內，另外也因氽水過程時間不足，潔淨度有欠徹底。

氽水期間會見到髒物、血污等逐漸滲出，用凍水氽水，泡沫會更加多。

無花果豬骨湯食譜

這個湯有潤肺、止咳、平喘功效，功效較平和，適合所有人飲。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、食用建議，以及南、北杏的分別與特性：

+ 5 + 4 + 3

【健康湯水食譜】苦瓜黃豆豬骨湯 別煲過久影響清熱功效！

苦瓜黃豆豬骨湯食譜

【健康湯水食譜】無花果蓮子百合淮山湯 安神助眠避免眼光光！

無花果蓮子百合淮山湯食譜

食譜 無花果豬骨湯（煲） 材料 無花果8粒、南杏30克、豬骨600克、果皮1塊、薑2-3片、水2.5公升、酒少許、鹽少許 做法 1.南杏洗淨；陳皮浸軟、刮囊備用。 2.無花果洗淨，每粒切成兩份，薑切片。 3.冷水連豬骨一同放進鍋裡，大火汆水幾分鐘盛起，其間加入酒。 4.大火煲滾一鍋水，放進所有湯料，大火煲起10分鐘後，轉中細火煲2小時，最後以鹽調味。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」慈善平台支持香港撒瑪利亞防止自殺會，捐款$214，香港01送 您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。 門票數量有限，送完即止。（推廣 日期： 1月9日至1月21日） ：https://heart.hk01.com/zh/project/10077