【食物解碼】牛奶變膠水、糖漿變機油？揭秘廣告食物擺拍全過程

你有沒有好奇過，為什麼廣告中顏值極高的食物，在拿到手後「長相」卻分分鐘變殘？難道廣告裏的是正版，而我們吃的其實是翻版？其實原因很簡單，因為用於廣告中的美食，都是假的。它們極有可能只是「食品造型師」花費數個小時創造的Camera Food，也就是「相機食品」。除了用來拍攝廣告，它們大部分都不能食用。

外國網紅頻道Blossom就用多個對比與製作過程，展示了廣告中高顏值食物背後的真相。例如廣告中的pancake長下面這樣，一層層疊放在一起，再淋上糖漿，讓人非常想要咬上一口。但如果把美顏、化妝都去掉，現實中它們其實是一副被上火的貓星人用尿澆過的樣子，旁邊還撒了一點汁。

所以這中間都發生了什麼？其實食物變身方法很簡單，首先通過使用圓紙板來增加高度，讓pancake顯得「亭亭玉立」。但為了畫面美感，拍攝時並不會用真正的糖漿，因為它們會很快被被煎餅吸收。食物造型師選擇使用「機油」來替代糖漿。機油可以完美扮演糖漿，並掛在餅上，這樣一來食物整體顏色更加鮮亮，而且會立體感十足。你擺拍也就算了，還用機油……對美食照片的信任已經崩塌了。

點擊圖片看拆解pancake擺拍全過程！

不過這就是食品造型師們的工作。在現實中很多食品無論怎麼製作都很難達到攝影的需求，有些食物的最佳拍攝時間可能只有幾分鐘，而一次攝影可能要持續好幾個小時甚至幾天。所以食品造型師會利用膠水、機油、紙板等各種方式挑逗你的雙眼，讓原本顏值一般的食物變得垂涎欲滴。給廣告食物美顏就是一場腦洞與知識的比拼。通常來說，食品造型師最常見的騙人手段是「替代法」，也就是像上文一樣，尋找一些不僅能夠完美扮演原食材的物品，同時替代者還需要更符合食物的美感。

所以食品造型師會利用膠水、機油、紙板等各種方式挑逗你的雙眼，讓原本顏值一般的食物變得垂涎欲滴。（狂丸科學）

例如，你平時在穀物早餐廣告中看到的牛奶，其實都是膠水。 現實中，讓穀物浸泡在真正的牛奶裏會變得潮濕，並且很容易沉到碗底， 但是如果使用膠水的話，就可以讓食物浮在上面，因為膠水很黏稠而且不會破壞穀物原來的樣子；你平時看到的雪糕更不會是雪糕，大概率是薯仔泥。這是因為攝影要用到聚光燈，或是反光板，這樣一來周圍的溫度就會很高，對於拍攝冰凍食物來說簡直是個災難。所以食品造型師的解決方法是使用薯仔泥來替代雪糕。只要攪拌薯仔泥的時候再加上一點色素，就能讓它「扮演」不同顏色的雪糕球，而且不用擔心融化。

還有拍攝用的冰塊都是假的？又如何營造出凍飲杯上冷凝的效果？更奇怪是蛋糕上的忌廉竟然是…

點擊圖片看以上廣告食物擺拍真相！

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替代法很好用，但為了節省時間或是解決食物色彩單薄的問題，造型師們還會用到「上色法」。廣告裏的烤雞讓人看了流口水，但很多人不知道它們其實是生的，一般只經過簡單的加熱處理。因為真的烤熟一隻火雞需要6個小時的時間，對於繁複的攝影工作來說實在是消耗不起。食品造型師們想到了一種能讓生雞肉快速變成烤雞的辦法。

按下圖看如何用「上色法」快速製作烤雞▼

除了節省時間外，上色法也能讓食物看起來更新鮮。漢堡包上的肉塊一般都是煎過的，它流出來的肉汁非常能刺激人的味蕾，但是等到拍攝的時候肉汁很可能已經乾掉了。所以，這個時候只要往肉塊的邊緣塗上一點植物油，就能讓它好像新鮮出鍋的一樣，重新閃耀着美食的光芒。蔬菜的顏色如果太暗了，可以在拍攝之前往上面噴一些除臭劑，就能讓它們變得好看又鮮亮。

為了實現一些特殊的食物效果，食品造型師們還會用到各種各樣的「小道具」。比如想讓食物冒着蒸汽，只要將一條剛熱過的棉巾放到食物後面就行了。想讓梳打水產生更多的氣泡？往杯子裏先放一些洗潔精，保證氣泡又多又好。湯裏點綴用的小東西老是沉底怎麼辦？找一個裝蛋糕用的小杯子，倒扣到碗裏，再把裝飾的東西放上去，這樣就擺盤成功了。

總之，食品造型師們為了獲得最佳的拍攝效果，會使用任何可能的方法去改造食物，包括用吹風機給芝士塑身，或是用牙籤把一些食材釘住。

如此出神入化的技術，令廣告客戶開心極了，但是對於消費者來說卻不是什麼好事。其中，頻頻被騙的漢堡愛好者終於忍無可忍，向麥當勞發出了終極提問：「為什麼你們的廣告和商店的食品差距這麼大？」麥當勞面對這種問題，給出了一個直球式的回答：「你是對的，它們看起來的確有點不一樣。」然後，麥當勞的市場主管拍攝了一部影片來解釋漢堡廣告的製作。

麥當勞廣告和商店食品差距大的秘密？按下圖了解背後製作過程▼

擺拍食品對於廣告營銷可能非常有效，但是隨着消費者對這些「完美廣告」愈來愈熟悉，它的魔力也在漸漸消退。Shellie Anderson是一位食品廣告的設計師，她說「人們厭倦了從商店裏買來的東西跟廣告上的不一樣」，現在流行的趨勢是展現不完美的食物，這樣能讓它們看起來更真實、自然。

這也許就是麥當勞願意自曝家醜的緣故吧。但從另一個方面可以看出，廣告商們也一直在研究消費者的心理，不管你喜歡好看的食物廣告，還是「真實」的食物廣告，都有可能一不小心被他們捕捉消費心理了。

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】

參考資料：

https://www.youtube.com/watch?v=MflT0I7ZPCs

https://www.scoopwhoop.com/clever-tricks-advertisers-fool-us/#.pgdkolk51

https://www.thisisinsider.com/food-photo-tricks-2017-9

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/jan/04/food-stylist-photography-tricks-advertising

http://mentalfloss.com/article/524141/secrets-hollywood-food-stylists

https://yourquestions.mcdonalds.ca/answer/why-does-your-food-look-different-in-the-advertising-than-what-is-in-the-store-/