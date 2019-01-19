【入廚貼士】20分鐘快速煮熟紅豆粒粒鬆軟　免浸免雪只靠一樣工具

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過時過節的飯後糖水紅豆沙，真是超好吃！如果自家煮紅豆，也可以吃到鬆化紅豆嗎？

可能你認為一定要用上長時間，要浸？要冷凍？要用壓力煲？其實統統也不需要！只要一件道具，幾個簡單方法，20分鐘後有綿綿鬆鬆的紅豆享用！

有人吃紅豆沙喜歡「起沙」到不得了，不見一粒紅豆，也有人喜歡吃到粒粒分明又綿綿鬆鬆的紅豆。紅豆除了煮紅豆沙，也可以成為佐料配搭其他甜食，例如芋圓、刨冰及湯圓等。不過，想吃鬆軟的紅豆又怕煮紅豆麻煩？我們參考了台灣烹飪大師－阿基師（鄭衍基）的「煮紅豆湯密技」，跟他的方法實驗一次，果然在20分鐘後有綿綿鬆鬆的紅豆，不用預先浸泡一晚；不用放在雪櫃冰格利用冷縮熱脹的原理，過程中用了一樣道具便可以將紅豆煮熟透，沒有硬芯，既縮短烹調時間又可節省能源，真的值得推薦給愛吃紅豆的朋友仔嘗試！

快速煮熟紅豆，免浸免冷凍也有方法！去圖了解詳細過程，方法其實不難，少少工夫有大大成效。

按圖有快速煮熟紅豆的詳細步驟：

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健康小貼士：

紅豆含豐富的維他命B1、B2、蛋白質及多種礦物質。

在中醫的角度，紅豆具消腫利水的功效，而紅豆含豐富鐵質，能夠促進血液循環，有助身體去水腫。

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