【2019豬年十二生肖運程】龍震天教你開運　吃對食物增強運勢！　

飲食
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豬年將近，十二生肖來年運勢常常是大家關心或者想八卦的話題。玄學中有五行：金、木、水、火、土，相生相尅，各個生肖及顏色有各自的五行所屬，如果想增強個人運氣，吃對了有利於自己的食物顏色可改善運勢。來年要加強健康運，可以放置甚麼擺設？哪些生肖需要特別注意身體健康？

著名玄學家龍震天師傅有些建議給大家參考：

五色對應五行，12生肖各自的開運食物，要如何吃更有利運勢？去圖片看看龍震天師傅的建議。（圖片：gettyimages）

按圖即睇12生肖開運食物，多吃甚麼顏色的食物更有利運勢：

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玄學資料提供：
龍震天師傅（作家及玄學家，擅長幫人分析命理，解決感情問題，著作二十八本，題材包括思想改變運氣，語言學，溝通技巧，愛情個案分析，心理學及行為解碼學）
更多豬年運程分析：http://lungchuntin.com

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