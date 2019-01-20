【小熊曲奇】包裝味道價錢大比併　教你如何辨認元祖「珍妮曲奇」

每當講起香港手信，作為香港人的我們會想到甚麼？或許是老婆餅或鳥結糖，另外也看過一些外地綜藝節目，提到某些國家的遊客愛買黑人牙膏、川貝枇杷膏或XO醬做拌手禮，而另一個極受歡迎的手信，就是有「小熊餅乾」之稱的珍妮曲奇！每次經過旺角、銅鑼灣和尖沙咀，都見到藥房不獨賣藥，還堆有一盒盒的小熊曲奇，各款造型的小熊包裝都有，當中許多都是魚目混珠的山寨貨，記者就買了4款市面上發售的小熊曲奇，當中只有一款是元祖的小熊曲奇，創於2005年，記者會為它們來一個大比併，並分享試食報告！ 攝影：鄧穎琪

香港的「珍妮曲奇」在不少台灣Blog或內地網站旅遊攻略皆獲選為必買手信，更架勢的是，於數年前的「全世界最好吃零食排行榜」中，它就擊敗了白之戀人朱古力與Tokyo Banana等榮登第三位，自然再次升價！據知這個品牌每年都賺兩億港幣，非常誇張！今次比併將涵蓋四方面，立即開始！

（1）罐面

（2） 罐身和罐底

+ 6 + 5 + 4

（3） 曲奇

+ 5 + 4 + 3

（4） 味道

大概知道哪款屬元祖正貨之後，就來試食報告，今次特地找來另外4位同事盲試，給予最中肯評價！基於部分曲奇一罐有幾款口味，為公平起見，全部都試牛油味款式。

粉紅色罐「Where is my friend…Jenny」小熊曲奇

對「Where is my friend…Jenny」小熊曲奇的評價：

Peggy：脆口、但不鬆化，牛油味不濃，5分。

Celia：完全沒有牛油味，只有不喜歡牛油味的人才會喜歡這款牛油曲奇，口感似杏仁餅或瑪利餅，不鬆化。

Kris：淡而無味。

Lin：（聽完上述評價後，拒試。）

B.紅色罐「Danny Bear Cookies」小熊曲奇

對「Danny Bear Cookies」小熊曲奇的評價：

Peggy：難食！非常硬而且漿口，吃出明顯奶粉味，而且是未沖散的那種，給4分算是非常仁慈，以奇低的性價比來誤導人，若遊客真以為這難食的產品是正貨，絕對影衰香港，封這盒曲奇為「香港之恥」！

Celia：似食奶粉曲奇多於牛油曲奇。

Kris：似用冷藏完未解凍的牛油焗成。

Lin：（聽完上述評價後，拒試。）

C. 紅色罐雙小熊賀年「珍妮曲奇」

對「珍妮曲奇」的評價：

Peggy：非常鬆軟，有丁點漿口，具牛油味但並非很濃，7分。

Celia：說不上非常特別，但無論味道或口感都表現平均。

Kris：明顯食得出它與其他品牌有天淵之別，一咬下去相當鬆化，食完一塊還想再食。

Lin：質感細緻，牛油味香，而且有餘韻。

D.紅色罐「JINI Bakery」金豬小熊曲奇

對「JINI Bakery」小熊曲奇評價：

Peggy：牛油味突出，鬆化口感中帶脆口，層次分明，8.5分。

Celia：不知為何會有芝士味，但口感鬆化，頗出色。（試完一塊之後還立即拿了一塊咖啡味的送進口，大讚咖啡味特濃。）

Kris：奶味重，牛油的鹹香有Aftertaste。

Lin：頗為鬆散，但香味不及C款曲奇，因為牛油香氣不持續，有欠餘韻。

問完幾位「試食專員」後，其他同事也搶著要比較C和D哪個較優勝（另外兩款早在不知不覺間被淘汰），記者本人較喜歡D款Jini Bakery，不過綜觀所有票數，大部分同事皆認為C款的聰明小熊略勝一籌，而且其性價比也是四款當中最高！要追溯的話，其實C款「聰明小熊」珍妮曲奇出現得比其餘三款早，最初儘管在香港人間不算馳名，在遊客間卻賣到街知巷聞，生意額每年約港幣2億！自此坊間便越來越多名字近似的小熊曲奇餅出現，撇除那些零星散落在藥房貨架的「山寨貨」（A、B兩款皆購自旺角藥房），其中D款的Jini Bakery則較具規模，專門店甚至比「聰明小熊」多。

YouTube頻道「搞神馬」主持人曾試食小熊曲奇，當阿神（左）試到「聰明小熊」曲奇後超級崩潰，他說：「我去了香港4次，沒有買對半次！」還感嘆之前的錢都是白花的！（影片截圖）

相片攝於旺角女人街附近的藥房，這堆積如山的小熊餅乾全部來自”Danny Bear Cookies” ，餅罐圖樣最少有4款，價錢$78起跳。

為何創立於2005年的「珍妮曲奇」要改名為「聰明小熊」？

這是源於2014年的一場商標戰，「珍妮曲奇」成立頭十年，只為品牌那橢圓形並且以橄欖枝圍邊的"Jenny Bakery Cookies since 2005"標誌申請了註冊商標，豈料在2014年時，突然冒起的Jini Bakery為「珍妮曲奇」「小熊餅乾」「4Mix 4味」等搶先一步申請商標註冊，其後Jenny Bakery便只好改名為「聰明小熊」，並為「聰明小熊」註冊商標。

其後Jini Bakery也曾惹起不少爭議，藝人河國榮2016年在facebook發文，講到時任《蘋果日報》廣告部人員邀他到Jini Bakery做訪問，不斷叫他拿著曲奇餅罐影相，再三哄騙河國榮這是訪問，並非廣告，惟最終報道出街卻是寫著「廣告」二字，讓他感到極不愉快，強調不認同該公司的宣傳手段，另澄清自己非任何曲奇餅店的代言人。網民見狀也紛紛替河國榮抱不平，甚至一度發起要抵制Jini Bakery的行動。

河國榮16年在facebook的貼文。

「聰明小熊」小風波

2014年起，此店店員常被指態度差劣，有網民稱見到內地客人能夠在專門店自出自入買曲奇，反之當有客人以廣東話查詢時，店員堅稱「冇貨」，疑似「不做香港人生意」。其後創辦人楊賜梅解釋說店員認出有香港人一日內買完又買，疑為炒家才拒絕讓他購買，但基於店員單憑肉眼認人，有時難免誤中副車，她向傳媒表示：「唔賣畀港人係惡意中傷，我哋只係唔賣畀炒家。我哋唔分國界，任何人每日可買一次。我哋主要想畀人食，唔係想畀人炒！」

以上事件已隔了幾年，不過遊客們對小熊曲奇的熱情仍然不減，記者於星期六中午到「聰明小熊」尖沙咀美麗都大廈店買曲奇，當時要排大約半小時；另一次閒日下午6時再去，惟專門店已經關門，反之同層的一間小舖則不斷向遊客兜售與正版餅罐一模一樣的曲奇，大盒裝價錢貴$30，即$170，相信是炒家睇準遊客一場來到不會想白行一趟，就算買貴少少都會「硬食」的心態，遂囤積「聰明小熊」曲奇，在專門店關舖後轉售予遊客圖利。翌日下午5時，記者致電「聰明小熊」專門店，店員態度極差地回應：「我哋閂門啦，賣晒啦，你聽朝9點嚟！」便馬上掛線，正想再致電詢問它們與旁邊的小店有何關係，店員已不再接聽。

星期四下午6時，「聰明小熊」專門店旁邊的小店，有70幾人排隊，除了說普通話、國語的遊客外，也有不少韓國人。

「聰明小熊」專門店旁邊的小舖正賣著同款曲奇，目測並非偽冒，不過價格就貴2成，逼遊客「食炒價」。

即使「珍妮曲奇聰明小熊」分店營業時間至晚上7時，但未夠鐘已落閘，因為當日賣完就會關門，完全唔憂做。

至於Jini曲奇，專門店比「聰明小熊」多，記者於閒日中午到過其荃灣分店，它的小熊曲奇鐵罐花樣多很多，亦有海鹽、美祿可可和抹茶Latte、牛油蘋果等口味，還能自訂鐵罐樣式，用個人照片都冇問題。店外未見大排長龍，有幾位內地旅客幫襯，其中有人向店員展示手機內的「珍妮曲奇」圖片，店員回答：「我哋冇賣呀，呢隻同我哋冇關係㗎，係另一間舖頭。」估計該遊客可能是想買「聰明小熊」曲奇，而這類查詢應該時有發生。

從Jini Bakery荃灣分店所見，曲奇有多款口味，鐵罐圖樣也眾多。

Jini Bakery門市舖面。

究竟為何遊客總是混淆「聰明小熊」與其他曲奇呢？很大原因是因為「聰明小熊」並沒有特定一款包裝，久不久便會轉款，若大家想買到此品牌的曲奇，到專門店當然是萬無一失，另一個心得就是在幫襯前瀏覽其官方網頁，按下左邊”Collection” ，便會看到每一款小熊曲奇的鐵罐款式。它的款式經常轉換，單是在2018年就有13個不同主題！

網頁的英文版比較詳盡，如想查看這些餅罐款式，中文版並沒有此欄目，所以建議讀者瀏覽英文版。（Jenny Bakery官方網站截圖）

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