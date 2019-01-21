【西環雜貨】3,500呎走塑雜貨店　過百有機品牌自備容器源頭減廢

回想昔日雜貨店，米、油、鹽等食材都會放在大麻包袋，各位自備容器，想要多少就放多少到袋裡，拿給老闆磅完就結帳。這過程不用花費膠袋就可以買到心頭好，做到源頭減廢。 這間位於西環的雜貨店就提倡走塑，建議大家自備購物袋，從日常小事開始，為環保出力。 攝影：唐家儀

自備容器購買有機食材

位於西環堅尼地城的環保雜貨店，全場3,500呎，有雜貨部分和素食餐廳。雜貨部分有過百個來自世界各地的品牌，主要是有機、環保的日常品，包裝簡約而且有特色，一點都不單調。

雜貨區整齊地分了3個區域，食材區、美妝區和生活用品區。當中，食材區有齊日常會用到的食材，米、油、鹽、蛋樣樣齊，還有香料、零食、飲品等，好齊全。

食材區有齊日常會用到的食材，米、油、鹽、蛋樣樣齊，還有香料、零食、飲品等，好齊全。

坊間買有機食材都會一包包發售，若然你只是想試少少，這裡都可以讓你買到少分量的食材。食材類會以克來計算，像買夾糖的概念，你想要幾多就拿幾多，不會浪費。

按圖睇店內有咩各式食材可以買！

油要自己帶容器來裝，如無容量都可以在現場買樽。

+ 7 + 6 + 5

除了主食類，另外有調味類和零食類食品。

按圖睇有咩調味和零食可以買！

Butter Spiced Cookies $48

+ 7 + 6 + 5

雜貨店不只食材，還有一系列廚具、日常品。

按圖睇有咩廚具和日常品！

生活用品來自世界各地。

+ 2

英籍主廚主理 純素輕食餐廳

場內除了有眾多有機或素食物品，旁邊有個位置是素食餐廳，由主修營養學的藍帶主廚Mike自訂菜單，並由在丹麥工作的英籍主廚Robert製作菜式。菜式暫時未正式推出，但你可先看到其設計環境，是一個簡約舒服的木製空間，若不說明此地，我還以為自己身處於日本無印舖頭。

按圖睇日系設計環境！

以木為主題的Bar枱設計。

Slowood 門口以玻璃設計，一眼望到裡面的設計。

Slowood

地址：堅尼地城爹核士街11號浚峰地下1-3號舖

營業時間：星期一至日 10am-11pm