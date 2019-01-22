【飲食熱話】一人一樣食極唔厭港式美食　網民票選第一位竟是...

看到論壇上巴打絲打的「一人一樣食極唔厭嘅港式嘢」，特別那句：「港式嘢係大婆，西餐係二奶，出面玩到曉飛，最終都會返大婆身邊。」甚有共鳴！的確無論旅行再好玩，時間久了也自然地掛念港式的地道美食。暫時約291個留言中，有網友投自己的獨家最愛；有人列舉了五、六樣港式美食。「愈睇愈肚餓！愈睇愈想食！」

網民票選20樣「食極唔厭嘅港式嘢」，當中誰成為Number 1美食？去圖片睇睇：（VCG）

繁花似錦的港式美食，哪些跑出成為較多人的最愛？



​按圖讓我們數數20樣「食極唔厭嘅港式嘢」，當中誰成為列強中的最強？你是否覺得它實至名歸，甚至每天都會享用？

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除了上述20名外，網友紛紛踴躍地表示自己心中的港式style美食，小菜類（魚香茄子、豆腐火腩、豉椒炒蜆、肉餅飯）、茶記（西炒飯、焗豬扒飯、豬頸肉炒公仔麵）、常餐（茄牛通、火腿奄列、奶醬多、凍檸茶）、港式粥品（炸兩、皮蛋瘦肉粥）等。



有趣是有人竟然提出過江龍潮食：老虎堂、喜茶及海底撈是為「港式嘢」。當中也有不少網友愛港式懷舊，一些漸漸不敵歲月而將近失傳的小食也甚為懷念：光酥餅、狗仔粉、油渣麵、糖蔥餅、叮叮糖、缽仔糕、蝦多士、雞仔餅及撈撈麵等。

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