【觀塘日本菜】香港首間釣魚居酒屋！$20魚餌釣到有7折

釣魚居酒屋近年在日本爆紅，來到的客人可以享受美食外，還可親身體驗釣魚的樂趣，無論是親子、情人、朋友都啱玩，難怪這股潮流一直沒有減退。好消息是，最近觀塘就開設了全港首間釣魚居酒屋，場內特設兩個魚池塘，客人可以大釣特釣！ 資料圖片：釣魚船屋 Chougiyo Funaya HK@Facebook

全港首間！觀塘釣魚居酒屋

居酒屋佔地7,000呎，跟日本的一樣，以木船造型的座席為賣點，木船旁設有兩個海水魚池，客人只需購買魚餌，並可在限時內享受釣魚的樂趣。若客人成功釣到魚，便可享有該魚時價的七折優惠，並隨喜好揀選煮法，刺身、壽司不另收費，而汁煮、shabushabu等收費則各有不同。

按圖睇釣魚收費及詳情！

客人可以坐在木船兩邊，一試釣魚的樂趣。

+ 5 + 4 + 3

過百款食物 海膽魚子杯

若然運氣不好，釣不到魚的話，也可以原價直接柯打。店內除供應新鮮魚類外，同時也供應各式壽司、卷物、鍋物、燒肉、串燒等，價錢由$25起。

按圖睇店內其他食物！

金箔海膽杯 $138-398

+ 5 + 4 + 3

新張優惠$20板海膽

店舖新張期間（2月15日或之前）設85折優惠，而每日最早入座的十枱（四位以上），都可以$20優惠價點一板海膽。不過目前訂位反應熱烈，餐廳在2/2前已Full Booking，有興趣的朋友可以試試Walk-in碰碰運氣。

原板九洲海膽$20（原價$380）

釣魚船屋

地址：觀塘駿業街56號中海日昇中心2H舖

電話：3618 8260

營業時間：11:30pm-2:30pm，5:30pm-12mn

備註：釣魚只限晚市，建議提前訂座。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港融樂會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）反應熱烈！加推至1月23日！：https://heart.hk01.com/zh/project/10082?utm_source=article_286034&utm_medium=referral&utm_campaign=Galentine2019