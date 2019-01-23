【2019農曆新年】團年飯盆菜撈起　素盆菜鮮香入味媲美大魚大肉！

農曆新年，熱熱鬧鬧慶團圓，與家人圍在一起同慶新年，享用包羅萬有的盆菜、「撈起」及各樣賀年菜式，感覺特別豐盛滿足。 過時過節，不想自己動手洗、切、煮，兼想吃得大體及矜貴一些，氣派的酒店及酒樓均推出新年特色菜，網羅以下幾間讓大家參考。 攝影：尹嘉蔚

東來順北京風味盆菜 金湯素盆菜入味最鮮甜

全新的「金湯素盆菜」、「火紅麻辣盆菜」及「豐足羊肉盆菜」，每款盆菜均有18款美食，取「實發」好意頭。素食已成飲食新主流，「金湯素盆菜」（供四至六位用$1,488）寓意「金銀滿屋」，施超群師傅以甘筍及南乳熬製高湯，湯汁愈熬愈濃味，其鮮味與素菜十分配搭，新興的素食材如素豬肉（Omnipork）被炮製成芝麻新豬肉球，外表有香脆的芝麻，內餡是素豬肉。以上盆菜，堂食外賣均可，需於一天前預訂。供應期即日至2月19日。

東來順今年推出特色盤菜3味：金湯素盆菜(右)、火紅麻辣盆菜(左前)及豐足羊肉盆菜(後)。

按圖看清「金湯素盆菜」的材料及其他兩款特色盤菜「火紅麻辣盆菜」、「豐足羊肉盆菜」：

+ 13 + 12 + 11

另備其他散叫的賀年菜式，可按圖參考價錢：

+ 8 + 7 + 6

東來順（北京及淮揚菜）

地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店B2層

查詢：2733 2020

數碼港艾美酒店 應節菜祝盆滿缽滿牛市連連

寓意盆滿缽滿盆菜適合四至六位用，用上豐富矜貴食材，如鮑魚、魚肚、花菇、帶子，加上海蝦、燒肉、油雞及西蘭花等組合而成。另有髮菜蠔豉扣豬脷，取其諧音為「發財利好事」。師傅先將蠔豉煎香，再加入已調味的髮菜及豬脷，用慢火燜至軟身入味，還有多款應節菜式如「牛市連連」、「撈起」等。價錢由$58至$888。

數碼港艾美酒店盆的滿缽滿盆菜適合四至六位用，賀年菜由$58至$888不等。（數碼港艾美酒店供相）

按圖有其他新春菜式及價錢參考：

南坊中菜廳（數碼港艾美酒店）

地址：薄扶林數碼港道100號

查詢：2980 7410

心齋新派素菜 矜貴賀年齋不簡單

新派素菜館「心齋」踏入2019年版圖擴至台北，與美食愛好者分享素食滋味。香港的「花開富貴」晚市素菜宴，以輕怡美味的十三道菜式迎新歲。前菜包括「黑椒百合蘆筍」、「春意山藥」及「黑松露如意餃」。主菜方面，從十二款中自由揀五道，包括清新爽脆的「玉環素千層」；寓意代代平安的「特級松茸石榴球」，另有「咕嚕魔芋」、「乾鍋百頁豆腐」、「水煮百靈菇」及「榆耳蓮藕鍋」。新春菜單中的「紅燒雞縱菌」、「古法蒸猴頭菇」、「松露琥珀杏鮑菇」、「天香炒百合」及「三寶扒時蔬」，用上香港有機農場的有機鮮菇，「豉汁蟠龍蒸鮮竹」更用上秘方烹調鮮竹，特別入味。盛宴以「如意燜素麵」作結，祝願長壽安康之意。供應期限定於2月5日至2月7日（年初一至初三）晚市期間推出。

十八羅漢素盆菜$988，可供五至八人享用，只供外賣，需提前兩天致電查詢訂購。（心齋供相）

按圖看其他新春菜式及價錢參考：

心齋

地址：中環花園道51號科達中心3樓

查詢：25250552

大官廳珍饈百味15款 聯乘Le Creuset鑄鐵鍋食完可帶走

大官廳聯乘Le Creuset新年推出限量版金豬獻瑞新春盆菜，15款賀年珍饈百味包括：蠔皇南非原隻鮑魚（八頭）、頭抽煎焗中蝦、頂級沙井金蠔、蔥燒墨西哥刺參、古法鮑汁扣鵝掌、紅燒黑豚腩、醬油龍江雞、大官燒米鴨、柱侯南乳燜豬手、鮮枝竹扒津白、蠔皇扣天白花菇、發財髮菜、高湯西蘭花及香酥炸茘芋，寓意新年行好運。供應期由即日至2月4日期間訂購。

「金豬獻瑞新春盆菜」$2,988/每份，隨盤菜附送Le Creuset圓形琺瑯鑄鐵鍋（20厘米－零售價：$2,988）及手提籃。（大官龐供相）

按圖看其他意頭賀年新菜式及價錢參考，由即日至2月28日供應：

大官廳

地址：中環威靈頓街74號明發大廈地下至2樓

查詢：31253228