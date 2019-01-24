【2019農曆新年】盆菜訂購詳情 老店圍村風味！連鎖大快活最平！

快要到農曆新年，親友都會聚首一堂，負責煮菜的都得大費周章，才能一次過炮製十幾人份量的菜式。這時，購買盆菜大概是最省力的選擇，屆時只需加湯翻熱，簡單方便。今次記者就找來坊間連鎖店、老字號各種盆菜的選擇，看看有哪款啱心水。 資料圖片：官方網站

4間連鎖店 大快活​最平！

坊間不少盆菜都需要到新界自取，不少港島、九龍的朋友都可能會嫌遠，而連鎖店就勝在位置方便，大都可以上網預訂，又可自選分店取貨，適合繁忙的都市人。記者今次就找來幾間大路的選擇，看看哪一間價錢最抵食。

按圖即睇盆菜款式及價錢！

【美心】富貴鮑魚盆菜 (6位用) $678 原隻蠔皇鮑魚(6隻)、北海道原粒元貝(6粒)、蠔豉(6隻)、豉油皇蝦(6隻)、黃金卷(6件)、南乳豬手、鹽香雞、燒鴨、燜鴨掌、燜豬肉、豬皮、花菇、栗子、西蘭花、芋頭、燜蘿蔔、枝竹及蒜子。

+ 8 + 7 + 6

美心

備註：盆菜須經網上訂購，詳情可致電2101 1293查詢。

大快活

查詢電話：2856 7291

備註：盆菜須於三個工作天前訂購，最後訂購日期為2019年2月15日。

大家樂

查詢熱線：2601 8484

備註：DBS信用咭可享優惠，盆菜須於三個工作天前與網上訂購，最後訂購時間為2019年2月16日下午5:30。

太興

查詢熱線：2558 6808

備註：​網上訂購請於3天前預訂

4間盆菜專門店 嘆圍村風味

至於追求圍村風味的朋友，就可以選擇光顧新界的盆菜專門店，如以門鱔乾燜腩肉的家和、以百席到會聞名的忠誠等。留意部分店舖送貨需另外付費，想慳錢的話，取貨當日記得要預留時間來回。

按圖即睇盆菜款式及價錢！

【南苑】極品圍村盆菜$1,188-$1,888。原隻吉品鮑、一品瑤柱甫、花膠扣海参、炭燒大米鴨、圍頭豉油雞、本灣明蝦、沙井大好市、家傳燜上腩肉、醬油燜魷魚、特製靚魚蛋、蠔皇燜冬菇、本鄉荔甫芋、家鄉燜浮皮、普寜豆醬枝竹、清甜蘿蔔。

+ 7 + 6 + 5

忠誠盆菜館

地址：新界大埔大美督村36號B地下

電話：2662 6161, 2662 6162

取貨時間：中午十一時半至晚上七時

備註：建議兩日前預訂

八鄉南苑盆菜專家

地址：新界元朗八鄉上村錦上路29A

電話：2488 9099 / 2488 2199

備註：網上訂購送貨需3天前預訂

洪運盆菜

電話：2453 3203

備註：不設門店，外賣免費送貨

家和盤菜專家

地址：上水新成路117號地下

電話：2672 8836

備註：建議兩日前預訂，外賣須另付車費

溫馨提示

現時不少盆菜的訂購期都快將完結，記得不要錯過。而根據食安中心的指引，盆菜在運抵目的地後要立刻加熱，並保持溫度在攝氏60 度以上，並且盡快食用。