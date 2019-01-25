【蘿蔔糕年糕特集】10間名牌網店米芝蓮　新寵桃膠馬蹄糕紅豆糕！

賀年糕點中，蘿蔔糕、年糕最受歡迎，縱使一年四季都在酒樓點餐紙中出現，但每到新年，各大小品牌食店都會將它重新包裝，無論是傳統口味，或是創新意念，由味道到包裝，都總有讓你想買想吃想跟親友分享的理由。

薑汁黑糖年糕$238。其實我不太愛吃年糕，因此對年糕特別嘴尖，不能太黏，也不能太粉糯，糊口或黏口都不好。但這款薑汁黑糖年糕，很柔滑，也很夠薑味，不太甜。 雖然，薑，看似是尋常的食材，但最令大師姐頭痛也是它，怕它不夠薑，會糟蹋了一底底的煙韌年糕。(鄒家鳳攝)

大師姐蠔皇蘿蔔糕 粒粒蠔豉來自北海道

原名麥麗敏的大師姐，每年都為她主理的蘿蔔糕想出新點子，繼去年摻入蓮藕條的蓮藕蘿蔔糕，今年又想出把七哥最愛的蠔豉、家中常吃的蠔豉鬆，加入蘿蔔糕中，推出蠔皇蘿蔔糕，粒粒蠔豉，來自北海道XL特大品種，香味濃郁。蠔豉，好事，又好意頭，還夾雜着家的溫馨感覺。除了蠔皇蘿蔔糕，還有法國牛肝菌素蘿蔔糕、薑汁黑糖年糕都是我的至愛。

按圖看清「蠔皇蘿蔔糕」及其他賀年糕點的味道和價錢：

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銷售點：city'super、銅鑼環Sogo、金鐘Great、太古城Apita、圓方360、奧海城Marketplace、大埔一田...等

網上訂購：dashijie.com.hk

查詢電話：5131 3230

東海飲食集團 無添加養生蘿蔔糕

曾被《紐約時報》評為「最有地道中國風味的食肆」之一，賀年糕點也不乏傳統本色，東海飲食集團點心部總廚蔡慶雄師傅說，蘿蔔糕只要是食材新鮮，蘿蔔乾清甜，便毋須太多花巧，沒有防腐劑、添加劑，盡量食得健康最重要。東海今年推出的，除了養生蘿蔔糕、清潤椰汁年糕，還有桃姿馬蹄糕……

按圖看清「養生蘿蔔糕」及其他賀年糕點的味道和價錢：

東海養生蘿蔔糕$188，2月2日前訂購$154.2。(店舖提供)

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部分銷售點：

海都酒家：金鐘添美道1號中信大廈5樓

電話：2877 2211

東海酒家：鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈2樓

電話：2887 7112

東海薈：尖沙咀北京道1號11樓

電話：2877 2938

奇華餅家 香菇蟲草花桂圓黑糖清新健怡

素食潮流中，素蘿蔔糕也成了各大品牌的焦點，除了傳統的臘味蘿蔔糕，奇華今年也推出香菇蟲草花素蘿蔔糕，清和爽口的蟲草花，爽脆的木耳、腰果、冬菇等拌入素蠔油，跟一般蘿蔔糕同樣材料豐富。桂圓黑糖年糕，也吃到粒粒龍眼肉，清甜不膩。

按圖看清「香菇蟲草花素蘿蔔糕」及其他賀年糕點的味道和價錢：

奇華蟲草花冬菇素蘿蔔糕，充滿菇香，還有爽口蟲草花、木耳及腰果，但略嫌蓋過蘿蔔味。(朱潤富攝)

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銷售點：各大門市

查詢電話：2785 6066

Green Common 新年新豬肉素蘿蔔糕

純素賀年糕點，今年新加入了Omnipork新豬肉，Green Common的百尺竿頭蘿蔔糕，便採用了新豬肉代替一般的臘肉臘腸口感，還配以紅藜麥和XO醬，XO醬則由金針菇、香菇、辣椒和香料製成。還有紫薯黑糖椰汁年糕和桃膠胎菊馬蹄糕。

按圖看清「新豬肉XO醬紅藜麥蘿蔔糕」及其他賀年糕點的味道和價錢：

新豬肉XO醬紅藜麥蘿蔔糕，以新素豬肉加入蘿蔔糕，口感像真，五香粉濃，略嫌蓋過了蘿蔔味。(朱潤富攝)

銷售點：各大Green Common門市及Green Common網店

網上訂購：www.greencommon.com/eshop/tc/

查詢電話：2263 3153

營致會館 手工年糕錫蘭茶香

作為米芝蓮二星食府，也不一定只以矜貴食材作賣點，今年營致會館行政總廚蕭顯志師傅帶領團隊日日炮製手工年糕，椰香錫蘭年糕，在年糕中加入錫蘭紅茶和椰汁，讓黏膩的年糕滲出淡淡茶香。

按圖看清「椰香錫蘭年糕」及其他賀年糕點的味道和價錢：

椰香錫蘭年糕$238，訂購10-19盒，每盒$208，20盒或以上，每盒$188。（朱潤富攝）

地址：中環干諾道中41 號盈置大廈地下G05、107至108

查詢電話：2801 6882

KiKi茶 夥拍星級中廚炮製台灣櫻花蝦蘿蔔糕

KiKi茶來港不足半年，便迎來第一個新年，台灣過江龍也來夥拍得米芝蓮三星大廚歐國強師傅，以台灣櫻花蝦、日本蘿蔔和本地臘腸炮製了台灣櫻花蝦蘿蔔糕。而另一款台灣桂圓黑糖年糕，則採用了台灣嘉義縣竹崎鄉的龍眼乾和台灣黑糖，取替了蔗糖，也不含人造色素和防腐劑。

按圖看清「台灣櫻花蝦蘿蔔糕」及其他賀年糕點價錢及詳情：

銷售點：

KiKi茶@茶‧米：金鐘金鐘道88號太古廣場1樓112號

KiKi茶：銅鑼灣崇光百貨全新期間限定店及KiKi食品雜貨（香港店）

網店（www.kikifg.com.hk）

查詢電話：2117 5903

五味匣子 女皇黑豚肉臘味蘿蔔糕

由前廣告人梁可欣（Joephy）於2016年創辦的品牌「五味匣子」，今年在網上平台「香港好禮」推出「本土港味私房蘿蔔糕」，以香港家豬出品的女皇黑豚肉所製的臘肉和臘腸，及有機蘿蔔作食材。香港家豬的負責人劉漢傑，謂他們的豬種，是引進英國皇室御用黑豬--伯克豬（Berkshire）」進行繁殖，更以獲歐盟認證的獨家配方飼養，並引入丹麥農場的養殖技術和模式管理，保證食用安全。

本土港味私房蘿蔔糕$328/ 750g（店舖提供）

購買詳情：www.hkgoodgift.com

百味堂 工匠陳皮紅豆糕

2017年登陸香港、母公司為南陽乳業的百味堂，一直主打奶類製品，出產各種甜品輕食，尤以100%有機奶製成的牛奶雪糕馳名。今年推出賀年糕點--工匠紅豆糕，標榜由工匠每日新鮮手製，採用香甜粉糯、粒粒飽滿的天津紅豆和陳皮所製。要比一般的紅豆分量多出三分一，且減少糖分，務求只嘗到豆香與陳皮的甘香。

按圖看清「工匠紅豆糕」價錢及詳情：

K11 店：尖沙咀河內道18 號K11 購物藝術館B101A

海港城店：尖沙咀海港城海運大廈OT264 號舖

太古廣場期間限定店（期間限定至2 月28 日）

地址：金鐘太古廣場L2 層200E

查詢電話：2155 982

國金軒 華麗椰汁桂花糕配燕窩加金箔

作為高級食府國金軒，推出的賀年糕點也同樣華麗，金箔椰汁桂花糕配印尼燕窩，蘿蔔糕也選取巴馬金腿作材料，還可配國金極品XO醬作送禮套裝。中環國金軒大廚仇健恩師傅還推介入饌，以青蔥、乾蔥及洋葱爆香，加醬油同炒，上桌前撒上蛋絲和芝麻，聽見都流口水。

按圖看清「巴馬金腿蘿蔔糕」及其他賀年產品價錢及詳情：

地址：中環國際金融中心商場三樓3101店

電話：2393 3933

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place The Mira Hong Kong3樓

電話：2315 5222

翠亨邨 元貝淮山糕配馬拉盞醬炒另類吃法

粵菜老字號翠亨邨，今年依舊推出傳統的「金玉滿堂」蘿蔔糕、「步步高陞」椰汁年糕、「馬到功成」馬蹄糕，還有一款元貝淮山糕，略帶鹹香，銅鑼灣翠亨邨的米芝蓮一星大廚梁業遠師傅更提議加入馬拉盞醬炒香，配上鮮元貝絲同吃。

按圖看清「元貝淮山糕」及其他賀年產品價錢及詳情：

銅鑼灣店：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺22樓

電話：2409 4822

尖沙咀店：尖沙咀彌敦道132號Mira Place 1, 5樓

電話：2376 2882

中環店：中環皇后大道中16-18號新世界大廈2樓

電話：2524 2012