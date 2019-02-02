【新年食品】蘿蔔糕瓜子油角哪款最易肥？11款賀年食品卡路里一覽

農曆新年快將來臨，雖然食賀年食品的意義在於意頭，但一款款的新年食物放在眼前，加上在濃厚的節日氣氛影響底下，不禁令人食無節制，令體重容易急劇飆升，一不小心就真的要過「肥」年。不想過「肥」年，便要吃得明智，到底有何秘訣呢？

早前食物安全中心抽查了市面上（包括網上）的190款賀年食品進行化學、微生物及營養成分測試，幸好各款樣本都全部通過測試，可以放心食用。不過，即使是可以放心食亦不代表可以放縱食，因為食的同時卡路里就自然找上門，如果想淺嚐一下，又想吃得健康，到底哪一款賀年食品是好選擇呢？又有哪一款最「邪惡」呢？

新年之所以會吃糕點，全因是取其諧音，有年年高陞的意思。最受歡迎的就是蘿蔔糕、年糕、馬蹄糕等。

按圖看各款糕點的卡路里以及建議食量（每100克，約兩件計）：

煎蘿蔔糕：130千卡，而如果是蒸蘿蔔糕，卡路里一件則只有87千卡，比煎蘿蔔糕低3成，更健康，更多quota！(gettyimages)

煎炸食品本來的卡路里已經不簡單，而賀年的油器如煎堆、油角更加入了饀料，熱量自然飆升。

按圖看賀年油器的熱量：

煎堆：1件約250千卡，油炸之餘內裡更加入了豆沙，建議一件分開四個人吃。(資料圖片)

全盒小食可謂是較「高危」的食物，因為一手拿起一把便一不覺意吃多了，所以自控能力真的要超強。

按圖看全盒小食的熱量：

黑瓜子：20粒約 42千卡。黑瓜子的外殼有一股鹹香味，原來是因為製造的過程中加入了豉油、八角、五香炒，因此卡路里比沒有煮過的紅瓜子高一倍，吃10粒便足夠。(gettyimages)

一般成人每天建議的卡路里攝取量是1500-2000千卡，如果想食得健康一點，可以按圖參考食安中心建議：