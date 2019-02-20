【減肥】聞心儀食物氣味降消費意慾　研究發現直接減掉飢餓感 　

用電視送飯原來已經不合時宜了，最近興起的是用手機送飯，不過目的已經不是為了娛樂，而是為了加餸。早一陣子網上有段短片瘋傳——在一隻只裝有白飯的碟上放一部顯示佳餚照片的手機，以彌補沒有錢加餸的悲哀。雖然這個方法看似滑稽，但原來利用不同感官來影響進食習慣並非一定無科學根據。近期一項研究便發現，即使聞食物都可以減低飢餓感。

早前這一幅圖片在網上瘋傳，引起不少人的討論。（網上圖片）

一項南佛羅里達大學(the University of South Florida)的研究發現，花幾分鐘聞垃圾食物（如pizza）的時候，腦部所接收到的滿足感和實際上吃所產生的滿足感相似。

研究主要探討一種常用在餐廳和超市的營銷策略——空間氛圍營造(Ambient Scenting)，即利用氣味影響消費者的購買決定。按圖看研究的細節：

研究人員在兩天中分別在學校飯堂和超級市場用噴霧器發出不同的氣味，並收集顧客購買紀錄作研究。(gettyimages)

我們認為正正是聞到垃圾食物後能夠滿足腦內的愉悅系統(reward circuitry)，因而減低了購買垃圾食物的衝動。

不過，研究人員亦承認了研究未足，例如此項研究只針對受訪對象的購買選擇而非進食來下決定，日後將會進行更詳細的研究來證明「聞」垃圾食物的氣味，是否同時能減低進食垃圾食物的衝動。